Rekord: toliko novih okužb s koronavirusom nismo imeli še nikoli

V torek so v Sloveniji ob 7.722 PCR-testih potrdili 3.456 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije. Delež pozitivnih testov znaša 44,8 odstotka in je še višji kot dan pred tem, ko je znašal 43,1 odstotka. Do zdaj so največ okužb potrdili 5. januarja letos, in sicer 3.428. Po podatkih vlade je včeraj zaradi koronavirusne bolezni umrlo 18 ljudi.