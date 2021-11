Logarjeva: Vladi smo predlagali zaostritev covidnih ukrepov. Kaj pa pravi politika?

Kot je pojasnila Mateja Logar, je v osnutku zapisnika s ponedeljkove seje svetovalne skupine resda pisalo, da se predlaga 10-dnevno popolno zaprtje države, a da je pri tem šlo za vsebinsko napako v zapisniku, ki še ni bil potrjen. Zapisnik je bil danes popravljen in nato posredovan ministrstvu za zdravje, je dodala.

Po neuradnih informacijah STA je bila vlada danes na sestanku nenaklonjena zapiranju države. Neuradno naj bi vlada sprejela odločitev za zaostrovanje obstoječih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ukrepi naj bi bili med ministrstvi usklajeni do četrtkove seje vlade, med njimi pa bi bilo tudi širjenje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) na dodatne dejavnosti.

Logarjeva se je dopoldne sestala z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem, nato pa so se vladni predstavniki sestali še s člani svetovalne skupine za covid-19.

V preteklem tednu je sicer Poklukar napovedal, da bo vladi, če se epidemiološko stanje ne bo izboljšalo in bo na intenzivni negi od 160 do 180 bolnikov, predlagal vsaj delno zaprtje družbe.

Koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta je za STA povedal, da imajo vodstva bolnišnic danes dopoldne sestanek z ministrstvom za zdravje zaradi povečane zasedenosti covidnih bolnišničnih oddelkov po državi. Neuradno so trenutne zmogljivosti covidnih oddelkov že dosežene oziroma presežene v številnih slovenskih bolnišnicah.

Po podatkih Carotte se danes v bolnišnicah skupno zdravi 634 covidnih bolnikov, od tega 158 na oddelkih intenzivne terapije.

Meja pri zasedenih 160–180 posteljah na intenzivni negi

Državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Franc Vindišar je prejšnji teden opozoril, da zmogljivosti slovenskega zdravstva niso neomejene, zato bo, če bo zasedenih od 160 do 180 postelj na intenzivni negi, "treba sprejemati rigorozne ukrepe".

Minister Poklukar je že preteklo sredo napovedal, da bo, če se kazalniki ne bodo obrnili in če bo na intenzivni negi od 160 do 180 bolnikov, vladi predlagal vsaj delno zaprtje družbe.

V SD predlagali več ukrepov

V poslanski skupini SD predlagajo brezplačno hitro testiranje za vse brez omejitev in pospešeno cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiv mRNK prej kot v šestih mesecih po prejemu zadnjega odmerka, še posebej za tiste, ki so cepljeni z vektorskimi cepivi. V zvezi s tem je poslanec SD Dejan Židan tudi naslovil poslansko pobudo na ministra za zdravje Janeza Poklukarja.

V SD ob tem predlagajo tudi takojšnjo vzpostavitev državne odškodninske sheme za tiste, ki bi pri cepljenju doživeli hujše stranske učinke, je v današnji izjavi za medije pojasnil Židan. Prav tako pa predlagajo vzpostavitev foruma, kjer bi vsi tisti, ki so zaskrbljeni, jih je strah ali ne verjamejo v cepljenje, dobili takojšnje odgovore pristojnih strokovnjakov. V Sloveniji namreč po mnenju Židana nujno potrebujemo boljšo komunikacijo, saj imamo trenutno le monolog.

Stranka sicer predlaga tudi takojšnjo prenovo svetovalne skupine za covid-19, v kateri morajo po njihovem mnenju najpomembnejšo vlogo prevzeti epidemiologi, nujno pa je vključiti tudi strokovnjake za gibanje zraka.

V stranki predlagajo tudi brezplačno hitro testiranje za vse brez omejitev, za tiste, ki bi se želeli testirati z bolj zanesljivimi PCR-testi, pa predlagajo brezplačno testiranje s PCR-testi dvakrat na mesec. Po besedah Židana pa predlagajo tudi, da država kot dokaz za prebolevnost uvede določanje protiteles v krvi.

SD: država naj zagotovi brezplačne FFP2 maske in čistilce zraka

Ob tem je Dejan Židan predstavil še ukrepe za bolj varne zaprte prostore. Ker se velika večina okužb zgodi v zaprtih prostorih, v SD predlagajo, da država za prostore z večjo koncentracijo ljudi zagotovi brezplačne maske FFP2. Vsak prebivalec bi bil tako v prehodnem obdobju treh mesecev upravičen do prejema desetih mask na mesec. Po predlogu SD bi v zaprte prostore v šolstvu, zdravstvu, sociali, javni upravi namestili tudi čistilce zraka. Kot je pojasnil Židan, bi za zagotovitev tega ukrepa porabili le odstotek vseh finančnih sredstev, ki so jih pristojni namenili za izplačilo koronadodatkov v javni upravi.

Fajonova spodbuja k cepljenju

Predsednica SD Tanja Fajon pa je ob predstavitvi predlogov poudarila, da so zdravstvene razmere v državi trenutno na prelomni točki. Ob tem je pozvala vse k spoštovanju epidemioloških ukrepov in cepljenju. "Zavedam se, da je v javnosti veliko pomislekov, veliko zadržkov. Del javnosti ima zelo odklonilno stališče, pa vendar imamo dovolj študij, da cepljenje okužbe v večini preprečuje, da s cepljenjem lahko zavarujemo sebe, predvsem pa ranljive okoli sebe in svoje najbližje. Vsaka žrtev je preveč in Slovenija je v skrb vzbujajočem položaju, smo tik pred morebitnim novim zaprtjem države," je poudarila.

Kot je še opozorila, goljufije z digitalnimi potrdili in zavestno nespoštovanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) danes še dodatno obremenjujejo zdravstveni sistem, ki je ob naraščanju števila okužb in smrtnih žrtev pred kolapsom. "Naredimo vse, da se lahko izognemo najhujšemu scenariju, ki se ga spomnimo iz Bergama. Ne zato, ker nam je tako ukazano, ampak ker verjamemo, da je tako tudi prav," je pozvala Fajonova.

"Še vedno lahko ublažimo trenutno stanje, odgovornost je v rokah vseh nas, da si zagotovimo hitrejši prestop v normalno življenje, predvsem pa je odgovornost na strani vladajoče koalicije, ki skrajno slabo obvladuje razmere, in srčno upam, da bo začela poslušati in upoštevati mnenje stroke, na prvem mestu epidemiologov," je še dejala Fajonova.

Tudi v Levici predlagajo brezplačno hitro testiranje

Na vse slabše epidemiološke razmere v države pa je v izjavi za medije opozoril tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec. V Levici ob tem opozarjajo, da je to ena izmed napak vlade, ki po njihovem mnenju ni znala pristopiti k upravljanju epidemije. Ob tem je Vatovec vladi očital, da v Sloveniji še vedno niso vzpostavljeni mehanizmi, ki so se v drugih državah že izkazali za učinkovite, pri čemer je navedel možnost brezplačnega hitrega testiranja in doslednega upoštevanja epidemioloških ukrepov, kot je na primer pogoj PCT.

Tonin: Popolno 10-dnevno zaprtje države ne pride v poštev

Predsednik NSi Matej Tonin meni, da ni smiselno uvajati novih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, če se obstoječi ne izvajajo v popolnosti. Tonin je v izjavi medijem ob robu odkritja spomenika madžarskim vojakom v 1. svetovni vojni na Prevali nad Novo Gorico menil, da je edina rešitev cepljenje in striktno izvajanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani).

"Zato se bom zavzel za to, da zelo natančno in strogo preverjamo PCT. Kjer ga ne preverjajo, ga ne izvajajo, morajo dejavnosti zapreti. Slovenija si ne more privoščiti zaprtja, kot si ga je zamislila strokovna skupina, popolno 10-dnevno zaprtje države ne pride v poštev, ker je Slovenija izvozno naravnano gospodarstvo in si česa takega v praksi ne moremo privoščiti," je dejal minister za obrambo.

Ob tem je opozoril, da bi delno zaprtje države znova sprožilo veliko nezadovoljstva, očitkov, tudi stroke, da so to izvedli nepopolno in da to ne deluje.