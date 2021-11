Skrb vzbujajoče številke: intenzivni oddelki se polnijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so v Sloveniji ob 2.634 PCR-testih potrdili 1.136 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 43,1 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal rekordnih 47,8 odstotka. Število vseh hospitaliziranih se je v enem dnevu povečalo za 31, število bolnikov na intenzivni negi pa za 13, kažejo podatki sledilnika za covid. Včeraj je umrlo deset covidnih bolnikov.

Trend obolelosti s koronavirusom ter število cepljenih v 🇸🇮 na dan 1. 11. 2021 (00:00-24:00). #CepimoSe pic.twitter.com/xGFSGziHoj — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 2, 2021

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, se v bolnišnicah zdravi 634 bolnikov, kar 31 več kot dan pred tem, najmlajši ima 19 let. Od tega 158 oseb potrebuje intenzivno oskrbo, kar je 13 oseb več kot dan prej, namlajši bolnik ima 21 let. Dan prej se je na intenzivnih oddelkih zdravilo 145 bolnikov.

V državi je trenutno 28.047 okuženih. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 2.177 (dan pred tem 2.341). V zadnjih 14 dneh so potrdili 1.329 okužb na sto tisoč prebivalcev (dan pred tem 1.354), še kažejo podatki NIJZ.

V ponedeljek so opravili tudi 6.930 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Poklukar v preteklem tednu tudi s predlogom za zaprtje družbe

"Če kot družba v naslednjih dneh ne bomo sposobni dosledno izvajati PCT-pogoja, kot smo ga na začetku septembra, bomo primorani ponovno omejevati družbeno življenje, da zamejimo naše stike in posledično okužbe. Ob predpostavki, da se nam krivulja pozitivnih ne obrne in zapolnimo bolnišnice na od 160 do 180 intenzivnih postelj, bom vladi kot minister za zdravje, ki na prvo mesto postavlja življenje ljudi, predlagal zaprtje družbe," je dejal Poklukar.

Po podatkih vlade so z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili 1.188.712 oseb oz. 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki pa je cepljenih 1.119.181 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov.