Štirimesečnemu podaljšanju veljavnosti vinjet se v DZ obeta podpora

Štirimesečnemu podaljšanju letnih vinjet se v DZ obeta podpora. Ukrep je po pojasnilih infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah, ki so sredi intenzivnega investicijskega cikla. V opoziciji so vladi očitali deljenje predvolilnih bonbončkov in bodo glasovanje obstruirali.

"Dejstvo je, da je Slovenija v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu," je na današnji izredni seji DZ izpostavila ministrica Bratušek. Po njenih besedah je ukrep podaljšanja vinjet potreben, kot so potrebne investicije.

Veljavnost enoletnih vinjet se bo podaljšala za štiri mesece. "Tista, ki velja do 1. decembra 2025, bo denimo zdaj veljala do 1. aprila 2026," je ponazorila.

Ministrica Bratušek odgovorila na to, da gre za predvolilne bonbončke

"Tistim, ki govorite o predvolilnih bonbončkih ali celo bonbonierah, bom vrnila - 1. decembra 2020 smo takrat v opoziciji vložili zelo podoben zakon, a niste imeli posluha za to. Razumem, da ga verjetno tudi danes iz istega razloga nimate oziroma bi ga težko imeli," se je ministrica odzvala na očitke opozicije.

Opozicija ukrep oklicala kar za "koalicijsko slaščičarno"

"Jaz temu pravim kar koalicijska slaščičarna. Zaupanje javnosti v delovanje te vlade se ne bo povrnilo s štirimi dodatnimi meseci veljavnosti vinjete, ampak šele takrat, ko bodo ukrepi usmerjeni v resnične potrebe ljudi," je dejal Janez Žakelj iz NSi. Med drugim jih je v stranki zmotilo, da bodo ukrepa deležni zgolj imetniki osebnih vozil, ne pa tudi avtoprevozniki, ki so bili zaradi istih del na avtocestah po Žakljevih besedah prav tako prizadeti.

Tudi Zvonko Černač (SDS) je menil, da gre pri ukrepu za "kupovanje volilnih glasov". "Enakim zastojem smo bili priča tudi lani in leto pred tem, pa takega predloga ni bilo, celo več, v prvem letu mandata te vlade so se vinjete celo podražile, čeprav za njihovo podražitev ni bilo nobenega utemeljenega razloga," je dejal poslanec največje opozicijske stranke. Strinjal se je z Žakljem in izpostavil, da bi vlada, če bi ji bilo mar za ljudi, podoben ukrep uveljavila tudi za tovorni promet. "Predvsem pa bi sprejela ukrepe za odpravo zastojev. V tem mandatu ni bil uveljavljen niti en ukrep, ki bi izboljšal pretočnost avtocestnega omrežja," je dejal.

V Levici predlog zakona podpirajo

Da je ukrep dobrodošel in potreben, pa so izpostavili v koalicijskih poslanskih skupinah. "V Levici predlog zakona podpiramo. Vsi smo namreč še kako dobro občutili negativne posledice zastojev na avtocestah, predvsem letos poleti," je izpostavila poslanka Nataša Sukič in dodala, da raznorazne opazke o predvolilnih bonbončkih tokrat res niso na mestu.

Po besedah Mihe Lamuta (Svoboda) obnova in modernizacija cest omogočata podaljšanje življenjske dobe infrastrukture, zmanjšanje prihodnjih stroškov vzdrževanja ter večjo učinkovitost transporta, kar neposredno prispeva h gospodarski stabilnosti in regionalni povezanosti. "Hkrati pa so ti posegi neizogibno povezani z začasnimi zastoji in omejitvami. Podaljšanje veljavnosti vinjet zmanjšuje negativne posledice infrastrukturnih projektov brez dodatnega finančnega bremena za državljane in krepi zaupanje v javne institucije," je izpostavil.

Ukrep podpirajo tudi v SD, kjer pa po besedah Mojce Šetinc Pašek pričakujejo, da bo ministrstvo skupaj z Darsom po sezoni 2026 pripravilo kratko javno poročilo, kako se je ukrep poznal v praksi, koliko je bilo reklamacij in ali je bila komunikacija dovolj jasna. "Predvsem pa naj se največja pozornost tudi temu, kaj se da izboljšati pri načrtovanju obnov," je dejala poslanka.

SDS in NSi bosta današnje glasovanje obstruirala

V SDS in NSi bodo današnje glasovanje po napovedih obstuirali.