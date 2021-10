Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če kot družba v naslednjih dneh ne bomo sposobni dosledno izvajati PCT pogoja, kot smo ga na začetku septembra, bomo primorani ponovno omejevati družbeno življenje, da zamejimo naše stike in posledično okužbe. Ob predpostavki, da se nam krivulja pozitivnih ne obrne in zapolnimo bolnišnice med 160 do 180 intenzivnih postelje, bom vladi kot minister za zdravje, ki na prvo mesto postavlja življenje ljudi, predlagal zaprtje družbe," je dejal Poklukar.

Po podatkih vlade je hospitaliziranih 526 bolnikov, 133 bolnikov potrebuje intenzivno oskrbo. Najmlajši covidni bolnik je star 19 let, najmlajši covidni bolnik na intenzivni terapiji pa 35 let. Meji med 160 in 180 zasedenih intenzivnih postelj, ki jo je za sprejemanje nadaljnjih ukrepov navedel Poklukar, se lahko približamo že zelo kmalu.

Logarjeva: Epidemija se ni pojavila napovedano, da bi lahko zakone popravljali

Po besedah Mateje Logar, vodje posvetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje so bile številne stvari razumljene, da ker nimajo zakonske podlage, niso potrebne: "Ne moremo imeti vseh stvari, vedno zapisanih v zakonu. Epidemija se ni pojavila napovedano, da bi lahko zakone popravljali. Lepše bi bilo, če ne bi potrebovali zakona, da bi ljudje razumeli zakaj smo takšno priporočilo izdali."

"V strokovni skupini nismo popolnoma opustili ideje o PC principu. Je ena od idej, o kateri se pogovarjamo," je med drugim pojasnila Logarjeva.

Poklukar napovedal nove ukrepe: samotestiranje na 48 ur

"Izvajanje ukrepa PCT v družbi očitno ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje na terenu je prej izjema kot pravilo, opažamo tudi povečano število ponarejenih potrdil. Nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili. Virus nas zato potiska v situacijo, ko moramo zaradi zdravja ljudi predlagati dodatne ukrepe," je dejal Poklukar.

Po besedah ministra zato uvajajo redno presejalno testiranje v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. To pomeni, da bodo uporabnike in oskrbovance redno testirali, da preprečijo izbruhe okužb.

Za opravljanje dela se poviša pogostnost testiranja s testi HAG za samotestiranje na 48 ur. Pri študentih in dijakih je samotestiranje predvideno dvakrat tedensko.

🇸🇮 Janez Poklukar, @MinZdravje: Določi se, da je navkljub izpolnjenemu PC pogoju, uporaba zaščitne maske obvezna v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitvah, kjer prihaja do medosebnega stika. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 27, 2021

Poklukar je nagovoril vse, ki preverjajo pogoj PCT, da se tega dosledno držijo. Vsi sprejeti odloki bodo začeli veljati v ponedeljek, 1. novembra.

Bolnišnice se polnijo

Bolnišnično oskrbo potrebuje 393 ljudi od tega jih 253 potrebuje oskrbo s kisikom, na intenzivnih enotah pa se zdravi dodatnih 133 bolnikov. Bolnišnice so polno zasedene. Minister je napovedal odprtje še dveh covid bolnišnic, Sežane in Topolščice. Skupaj bo tako odprtih 15 covid bolnišnic v Sloveniji.

🇸🇮 Janez Poklukar, @MinZdravje: Danes zjutraj so zasedene vse kapacitete navadnih postelj, a je predvideno povečanje, na intenzivnih oddelkih pa je zasedenost 92%. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 27, 2021

"Jutri bo sklican nov sestanek, kjer bo predstavljena zadnja napoved IJS in potrebne kapacitete. Glede na napovedi bomo v petek omejili izvajanja vseh nenujnih programov in povečali kapacitete za navadne in intenzivne postelje," je dejal Poklukar in ob tem opozoril na pomanjkanje kadra v zdravstvu.

🇸🇮 Janez Poklukar, @MinZdravje: Naše bolnišnice sicer lahko aktivirajo 220 postelj na intenzivni enoti za covid. Toda kdo bo zdravil ob teh posteljah? Z vsakim covidnim bolnikom več, zmanjka prostora za nenujne necovidne, a prav tako bolne ljudi. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 27, 2021

"Epidemija ne vpliva samo na bolnike s covidom, vpliva tudi na tiste, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, a je ne bodo dobili, ker je zdravstveni sistem preobremenjen z bolniki s covidom," je spomnila Logarjeva.

🇸🇮 dr. Mateja Logar: Upajmo, da se nikoli ne bo zgodilo, da se bomo morali odločati med dvema bolnikoma, kateri bo lahko deležen zdravljenja v intenzivni enoti in kateri ne. To so zelo težke odločitve. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 27, 2021

Drugič v času epidemije presegli tri tisoč okužb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v torek v Sloveniji ob opravljenih 8.308 PCR-testih potrdili 3.166 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 38,1 odstotka in je še nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 37,8 odstotka.

Pred tem so čez tri tisoč okužb potrdili le enkrat, in sicer 5. januarja letos. Na ta dan je bilo pozitivnih 3.428 PCR-testov.