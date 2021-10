V torek so opravili 8.308 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 3.166 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pozitivnih je bilo tako 38,1 odstotka opravljenih PCR-testov. Več kot tri tisoč okužb so v Sloveniji do zdaj potrdili le še 5. januarja, ko so jih zabeležili 3.428.

Minister Počivalšek se je na strm porast okužb odzval na Twitterju.