Novi podatki: v torek potrdili čez tri tisoč okužb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v torek v Sloveniji ob opravljenih 8.308 PCR-testih potrdili 3.166 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 38,1 odstotka in je še nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 37,8 odstotka. Za primerjavo: prejšnji torek so ob opravljenih 7.367 PCR-testih potrdili 2.145 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 29,1 odstotka.