Narobe svet: med hudim udarcem epidemije ljudje protestirajo proti ukrepom

Ko na eni strani stroka napoveduje, da se bo število okuženih z novim koronavirusom še nekaj časa povečevalo, in poziva k prostovoljnemu zaprtju družbe med počitnicami, nekateri na drugi strani znova pozivajo k udeležbi na še enem sredinem protestu. Kot so včeraj sporočili s policije, so seznanjeni z informacijami o načrtovanih javnih shodih v več mestih po Sloveniji.

"Shodi do zdaj niso bili prijavljeni na policijskih postajah ali upravnih enotah. Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostorih, kjer bodo potekali javni shodi, ter ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe," so zapisali na policiji.

Policisti udeležence pozivajo, naj ne ovirajo prometa

Ob tem policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov ter naj ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa.

"Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območja shodov bodo videonadzorovana, na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki," še poudarjajo na policiji.