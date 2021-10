Ali nenošnjo mask spodbuja policija? Krek ostal brez besed.

"Zakaj imamo toliko okužb? Ker na letališču Ljubljana med drugim tudi policaji povedo, da je ustavna pravica, da folk ne nosi mask. Ful fajn," je na Twitterju zapisala ena od uporabnic. "Maske ne nosimo zaradi vrhovnega, ustavnega, niti lokalnega sodišča, ampak zato, da se zaščitimo. To je strokovni ukrep in nima s pravom nobene veze," je komentiral Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Uporabnica je na Twitterju objavila fotografijo z ljubljanskega letališča, ob njej pa zapisala, da je doživeto situacijo pojasnila na prijavnem okencu, kjer so ji povedali, naj se pritoži upravi letališča.

GPU: Z letališča pomoči policije niso zahtevali, komunikacija policistov mora biti na profesionalni ravni

"Kar zadeva navedbe uporabnice, sporočamo, da nosilec ukrepov, torej upravljalec letališča, pomoči policije pri izvajanju nalog omejevanja COVID-19 na letališču do zdaj ni zahteval," so za Siol.net sporočili z Generalne policijske uprave.

Po besedah višjega samostojnega policijskega inšpektorja Bojana Kosa policija sledi priporočilom stroke in izvajanju vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, torej tudi obveznemu in doslednemu nošenju mask pod pogoji, kot jih določajo odloki in hišni redi ali druga navodila podjetij ter institucij. Od vseh, ki jih ti ukrepi zadevajo, pričakujejo, da se bodo po njih ravnali, od policistov pa tudi, da z ljudmi komunicirajo na profesionalni ravni.

Mask ne nosimo zaradi ukrepov, ampak zaradi sebe

Da nošnja maske ni administrativni, ampak strokovni ukrep, vedno znova poudarja Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. "Vrhovno sodišče je sprejelo sklep, ki ga je skušalo interpretirati v javnosti. Interpretacija ljudi je bila, da mask ni treba nositi, interpretacija sodišča pa, da ni pravne osnove za nošnje maske in kaznovanje. Mi kot javni zdravstveniki vas prosimo, da nosite maske, da ohranite svoje življenje in svoje zdravje ter zdravje svojih najbližjih," je dodal.

Priporoča, da maske nosimo v zaprtih prostorih in v odprtih prostorih, če ne moremo zagotoviti razdalje. Kot primer je izpostavil čakanje na avtobusnih postajah. "Mi moramo nehati razmišljati, kako bomo koga prinesli okoli, ker bomo okrog prinesli samo sebe. Za preživetje gre," je še poudaril.

Ukrep vrhovnega sodišča

V začetku oktobra je vrhovno sodišče odločilo, da za izrekanje sankcij posameznikom, ki v zaprtih javnih prostorih ne nosijo zaščitnih mask, ni zakonske podlage. Na sodišču so me drugim ugotovili, da se zapoved nošenja zaščitne maske po svoji vsebini odločilno razlikuje od posegov v svobodo gibanja.

Zakon o nalezljivih boleznih predpisuje, da je uporaba zaščitne opreme obvezna le za zaščito zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaradi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ne pa tudi širše za celotno prebivalstvo. Po 39. členu zakona o nalezljivih boleznih lahko torej vlada z odloki omeji le svobodo zbiranja, svobodo prehajanja mej, prodajo blaga in izdelkov ter svobodo gibanja.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so menili, da je nošenje mask potreben in koristen ukrep, ki ga je treba upoštevati. Že pred meseci so vlado pozvali, da pripravi spremembe zakona o nalezljivih boleznih, in dodali, da je nedopustno, da vlada dolžnost nošenja maske uvaja s podzakonskim aktom, brez podlage v zakonu, pri tem pa krši načelo zakonitosti.

Spomnimo, da je nestrinjanje z odločitvijo vrhovnega sodišča na svojem profilu na Twitterju izrazil tudi premier Janez Janša.

Neverjetno. Povsod drugod po EU se je sodna veja oblasti trudila pomagati reševati zdravje in življenja ljudi, le v Sloveniji je @vrhovno Masleša, najbrž ker je izrekel zadnjo smrtno kazen v SFRJ, pametnejši od celotne zdravstvene in pravne EU stroke. https://t.co/oK09FXbBnx — Janez Janša (@JJansaSDS) October 8, 2021

Kako je z nošenjem mask drugod po Evropi?

V Avstriji morajo necepljene osebe nositi maske FFP2, za cepljene osebe pa je nošenje mask FFP2 zgolj priporočljivo. Otrokom do šestega leta ni treba nositi mask FFP2 ali drugih čez usta in nos, otroci od 6. do 14. leta in nosečnice pa morajo nositi običajne maske. Nošenje mask je obvezno v trgovinah in javnih prostorih.

V Avstriji morajo necepljene osebe nositi maske FFP2. Foto: Reuters

Italija je 6. oktobra uvedla obvezno nošenje mask tudi na prostem, nošenje mask na prostem je obvezno v Laciju, Kampanji, Kalabriji in Siciliji.

Na sosednjem Hrvaškem je nošenje mask obvezno v trgovskih središčih in drugih zaprtih prostorih. Hrvaški minister za notranje zadeve je napovedal strožje preverjanje nošenja maske. Kazen za nenošenje znaša 250 kun.

Na Hrvaškem kazen za nenošenje maske znaša 250 kun. Foto: STA

V Grčiji so maske obvezne v vseh javnih zaprtih prostorih in na javnih prevoznih sredstvih. Septembra so ostrejše omejitve začele veljati v pokrajini Atika, kjer ležijo tudi Atene. Tam je obvezno nošenje mask na delovnih mestih in povsod na prostem, kjer se zbira veliko število ljudi.

Francoska vlada je v začetku oktobra določila, da šolarjem v osnovnih šolah na območjih z nizkim številom novih okužb ne bo treba več nositi zaščitne maske. Merilo za ukinitev zaščitne maske je, da mora biti na območju pet zaporednih dni incidenca manj kot 50 okužb na sto tisoč prebivalcev. Maske so tako odložili učenci v manjših krajih, medtem ko jih morajo v večjih še vedno nositi. Za učitelje je še naprej povsod obvezno nošenje zaščitne maske.

Nošenje mask ni obvezno na Madžarskem, kjer že v poletnih mesecih niso nosili mask in tako ostaja vse do danes.

Štiri skandinavske letalske družbe so ukinile obvezno nošenje mask na poletih med Dansko, Norveško in Švedsko, a hkrati opozarjajo, da je zelo dobrodošlo, da tisti, ki si še vedno želijo nositi masko, bodisi ker so zaskrbljeni zaradi okužbe ali želijo biti prijazni do drugih, to storijo.