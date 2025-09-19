Vlada bo za cepivo proti bolezni modrikastega jezika odštela pet milijonov evrov

Vlada je skladno z napovedmi na današnji dopisni seji sprejela sklep o enkratni nabavi zalog cepiva za izvedbo obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika. Nabavljenih bo 1.058.000 odmerkov cepiva proti serotipom 3, 4 in 8, ki so v EU najpogostejši, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Stroške nabave cepiva bo krila država, po navedbah ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić s četrtkove seje odbora DZ za kmetijstvo pa bo za to potrebnih okoli pet milijonov evrov.

Odločitve o tem, kdo bo kril stroške samega cepljenja, pa ministrstvo še ni sprejelo. Rejci si sicer želijo, da bi tudi ta del stroškov prevzela država.

Obvezno cepljenje goveda in drobnice naj bi po napovedih steklo po novem letu, saj mora potekati v dobi, ko ni aktivnosti vektorjev oz. krvosesnih mušic, ki bolezen prenašajo.

Obvezno cepljenje bo po pojasnilih ministrstva potekalo s ciljem obvladovanja pojava in zajezitve širjenja bolezni modrikastega jezika, za preprečevanje škod, ki nastanejo kot posledica kroženja bolezni, za zaščito sektorja drobnice in govedoreje ter za ohranitev avtohtonih pasem.

Več let brez bolezni, nato se je februarja znova pojavila

Potem ko je bila Slovenija več let država, v kateri ni bilo uradno potrjene bolezni modrikastega jezika, se je ta virusna bolezen spet pojavila februarja letos, izrazito pa se je začela širiti julija, za zdaj bolj v zahodnem delu države.

Po podatkih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpred okoli desetih dni je bila bolezen potrjena na 73 kmetijskih obratih, dejansko pa je bila navzoča na več kmetijah, saj testiranja ne potekajo povsod, ker se prisotnost bolezni ugotovi že na podlagi veterinarskega poročila o kliničnih znakih. Rejci so trenutno poročali, da je v zadnjih tednih umrlo več deset tisoč ovac in da je na nekaterih kmetijah smrtnost do 70-odstotna.

Smrtnost večja med drobnico

Po uradnih podatkih je smrti manj, jih je pa vseeno bistveno več kot v vsakdanjih razmerah, zaradi česar se dogajajo težave pri zbiranju, razkuževanju in odvozu kadavrov. V te aktivnosti so se zato ob koncesionarjih in veterinarski službi vključili tudi gasilci in vojska.

Bolezen je sicer prisotna predvsem pri drobnici, medtem ko se pri govedi pojavlja bistveno manjkrat. Je pa gospodarska škoda zaradi bolezni, ki ljudi ne ogroža, velika.