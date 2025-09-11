Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
16.06

Četrtek, 11. 9. 2025, 16.06

35 minut

Na Madžarskem potrdili prvi primer bolezni modrikastega jezika

drobnica | Bolezen modrikastega jezika je nenalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev, ki se prenaša s krvosesnimi mušicami in komarji, za ljudi pa ni nevarna. | Foto STA

Bolezen modrikastega jezika je nenalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev, ki se prenaša s krvosesnimi mušicami in komarji, za ljudi pa ni nevarna.

Foto: STA

Na Madžarskem so potrdili prvi primer bolezni modrikastega jezika v državi. Za pošiljke goveda in drobnice iz Madžarske tako po novem velja, da morajo za premik v Slovenijo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za države, ki niso proste te bolezni, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Bolezen modrikastega jezika so potrdili v obratu z govedom v okrožju Somogy na jugozahodu Madžarske. Potrjen je bil sev 3, ki ga pristojni v Sloveniji še niso zaznali, so v sporočilu za javnost zapisali v upravi.

Madžarska je s tem izgubila status države, uradno proste bolezni modrikastega jezika. Za pošiljke goveda in drobnice iz Madžarske tako po novem velja, da morajo za premik v Slovenijo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za države, ki niso proste omenjene bolezni, so še navedli.

Nenalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev

Bolezen modrikastega jezika je nenalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev, ki se prenaša s krvosesnimi mušicami in komarji, za ljudi pa ni nevarna.

V Sloveniji so bolezen v obliki seva 4 potrdili februarja, julija pa so nato zaznali še sev 8. Od takrat se bolezen hitro širi po Sloveniji, najslabše stanje pa je na zahodu in jugu države.

