Vodjo protestov v Trstu izgnali iz Rima

Puzzer je, potem ko so v Trstu zaradi porasta okužb z novim koronavirusom prepovedali proteste, v torek na osrednjem rimskem trgu Piazza del Popolo postavil stojnico, na kateri je zahteval odpravo covidnega potrdila. Z njim v Italiji ljudje dokazujejo, ali so cepljeni proti covidu-19, ali so to bolezen preboleli, ali pa imajo negativen test na novi koronavirus. Od sredine oktobra je obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju.

Vodja tržaških pristaniških delavcev, ki je bil pobudnik protestov proti covidnemu potrdilu, je zatrjeval, da bo na rimskem trgu vztrajal, dokler ne bo dobil odgovora italijanske vlade na zahtevo po odpravi covidnega potrdila za vse zaposlene. Zahtevo je skupaj s sodelavci vladi predal 19. oktobra, a do zdaj še niso prejeli odgovora.

Na trgu Piazza del Popolo se je v torek ob njegovi stojnici zbralo še več sto drugih nasprotnikov potrdila. Zaradi neprijavljenega protestnega shoda so Puzzerja odvedli na rimsko kvesturo. Zanj so odredili enoletno prepoved zadrževanja v Rimu, je sporočil na družbenih omrežjih.

Po več protestih proti omejitvenim ukrepom v zadnjih tednih so tržaške oblasti v ponedeljek do konca leta prepovedale zborovanja na osrednjem Trgu enotnosti Italije in bližnjih ulicah. Organizatorjem dogodkov, na katerih ne bodo upoštevali minimalne razdalje in nošenja zaščitnih mask, grozijo visoke denarne kazni.

V Trstu so namreč začeli beležiti porast števila okužb z novim koronavirusom. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko k temu pripomogli tudi protesti proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa.