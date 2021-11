Koronavirus: takšno je stanje v slovenskih regijah

Po podatkih sledilnika za covid-19 je 14-dnevna incidenca najvišja v obalno-kraški regiji (1.885,3), kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili 12.232 primerov okužb z novim koronavirusom, v zadnjih sedmih dneh 1.099 okužb, včeraj pa 369 okužb. Obalno-kraški regiji sledijo primorsko-notranjska regija (1.823,3), zasavska regija (1.725,4), goriška regija (1.657,0), jugovzhodna Slovenija (1.642,0), osrednjeslovenska regija (1.522,3), podravska regija (1.512,1), savinjska regija (1.467,3), gorenjska regija (1.322,3), posavska regija (1.305,2), koroška regija (1.284,1) in pomurska regija, kjer je zabeležena najnižja 14-dnevna incidenca (1.225,5). V pomurski regiji so v zadnjih 14 dneh potrdili 1.406 okužb z novim koronavirusom, v zadnjih sedmih dneh 834 okužb, včeraj pa 185 okužb.

Okužbe po regijah, upoštevajoč vse obdobje

V vsem obdobju epidemije je bilo največ okuženih v jugovzhodni Sloveniji, 18 odstotkov, sledijo ji savinjska regija s 17,2 odstotka, pomurska regija s 16,9 odstotka, koroška in posavska regija s 16,8 odstotka, gorenjska regija s 16,6 odstotka, primorsko-notranjska in zasavska regija s 16,2 odstotka, podravska regija s 15,9 odstotka, goriška s 15,7 odstotka okuženih, najmanj pa je bilo okuženih v osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji, kjer so od začetka epidemije pa do danes zabeležili 15,6 odstotka okuženih.

Kje je najslabša in kje najboljša precepljenost?

V Sloveniji je trenutno 53,2 odstotka polno cepljenih državljanov. Največ polno cepljenih prebivalcev, 55,8 odstotka, je na Koroškem, najmanj pa v posavski regiji, 49,1 odstotka.

Z enim odmerkom je v Sloveniji cepljenih 53 odstotkov prebivalcev. Največ prebivalcev je prvi odmerek cepiva prejelo v zasavski regiji, in sicer 59,2 odstotka, najmanj pa v podravski regiji, 53 odstotkov. Največ ljudi se je do zdaj z dodatnim odmerkom cepilo na Gorenjskem, 4,1 odstotka, najmanj pa v pomurski regiji, kjer je dodatni odmerek do zdaj prejelo 1,8 odstotka prebivalcev.

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da je obalno-kraška regija trenutno, po številu polno cepljenih prebivalcev, četrta z najslabšo precepljenostjo in ima največ okužb, upoštevajoč vse obdobje epidemije pa ima, poleg osrednjeslovenske regije, najnižji odstotek okužb. Najboljšo precepljenost z dvema odmerkoma ima Koroška in je trenutno druga regija z najmanj okužbami, v vsem obdobju epidemije pa je četrta regija z največ okužbami. Četrta regija z največ okužbami skozi vse obdobje epidemije je tudi posavska regija. Ta ima najslabšo precepljenost z dvema odmerkoma in je trenutno tretja regija z najmanj okužbami.

Katastrofalno stanje na novomeškem

Zadnje številke o okuženosti z novim koronavirusom potrjujejo oceno, da je epidemiološko stanje na novomeškem in v regiji slabo, je po današnjem sestanku ožjega odbora štaba civilne zaščite Mestne občine Novo mesto povedala direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič. "Stanje je skoraj katastrofalno," je dodala.

V torek so namreč pri PCR-testiranju 350 ljudi odkrili, da jih je bilo 63 odstotkov okuženih, v sredo je bila pozitivna skoraj polovica od okoli 340 opravljenih testov, je pojasnila.

Veliko okužb sicer pričakujejo tudi pri danes testiranih nekaj več kot 450 posameznikih. Številke so strah zbujajoče, zavedati pa se je treba, da se bo v prihodnjih dneh simptomatika teh okuženih pričakovano slabšala in da bodo nekateri potrebovali bolnišnično oskrbo, je dejala.