Neuradno: to je do zdaj najvišje število okužb v Sloveniji

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so zaradi poslabšanja epidemičnih razmer in posledičnega povečanega sprejema covidnih bolnikov že opozorili, da se bližajo robu svojih zmogljivosti. Posvarili so, da bodo pritiski na klinični center v prihodnjih dneh najverjetneje še narasli.

Institut Jožef Stefan v svoji napovedi razvoja epidemije napoveduje, da bomo v Sloveniji zmogljivosti enot intenzivne terapije za covidne bolnike presegli predvidoma prihodnji teden.

Glede na trenutne epidemiološke razmere bolnišnice po državi skladno s torkovim dogovorom širijo zmogljivosti na covidnih oddelkih in hkrati krčijo nenujne programe.

Pogovori tudi o popolnem zaprtju države, a vlada temu nenaklonjena

V sredo je Logarjeva za POP TV in TV Slovenija potrdila, da so na torkovem sestanku skupine res razpravljali o možnosti popolnega zaprtja države. To je po mnenju skupine smiselno in učinkovito, delno zaprtje pa naj ne bi bilo učinkovito, je dejala. "Zaradi pomislekov o učinkovitosti 'lockdowna' smo se odločili predlagati drugačne ukrepe z možnostjo, da se stvari zaostrijo in preidemo v 'lockdown'," je pojasnila.

Po neuradnih informacijah STA je bila vlada v torek na sestanku nenaklonjena zapiranju države. Neuradno naj bi vlada sprejela odločitev za zaostrovanje trenutnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ukrepi naj bi bili med ministrstvi usklajeni do današnje seje vlade, med njimi pa naj bi bilo predvideno tudi širjenje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) na dodatne dejavnosti. Mediji poročajo tudi o možnosti omejitve obratovalnega časa gostinskih lokalov.