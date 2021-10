Poklukar: Župani, prosim vas za pomoč

"Epidemiološka situacija v zadnjih dneh se močno zaostruje. Prosim vas, da po svojih najboljših močeh pomagate pri preprečevanju širjenja virusa, da občane in občanke ozaveščate, da vključite posameznike, ki jim ljudje zaupajo, in da tako s skupnimi močmi preprečimo nadaljnji porast okužb," je v pismu županom zapisal minister za zdravje Janez Poklukar in jih prosil za pomoč.

Ob prihajajočem prazničnem koncu tedna lahko pričakujemo mnogo več srečanj in druženj ljudi. "V prihodnjih dneh so predvideni številni dogodki in množična srečanja, kjer bi bilo zelo pomembno, da se dosledno upošteva PCT-pravilo. Zato potrebujemo vas, da v naslednjih dneh aktivirate vso razpoložljivo infrastrukturo v svoji občini, da bi v največji možni meri prebivalci upoštevali PCT-pravilo in s tem pomagali pri zmanjšanju prenosa okužb," je v nadaljevanju pozval minister.

Po praznikih se bo ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, civilno zaščito in Rdečim križem Slovenije sestalo z najbolj izpostavljenimi lokalnimi skupnostmi ter skupaj bodo poiskali nabor ukrepov in usmeritev za izvajanje različnih aktivnosti ter vključevanje ključnih deležnikov na lokalni ravni. "Že danes pa vas prosim, da v lokalnih okoljih v primeru večje ogroženosti za širjenje virusa zagotovite ustrezno koordinacijo predvidenih aktivnosti," je v pismu še zapisal Poklukar.

Pred prazničnim koncem tedna slabe številke

Epidemiološke razmere v državi se v zadnjem tednu slabšajo, število novookuženih strmo raste. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v četrtek v Sloveniji potrdili 2.510 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 6.790 PCR-testov, od katerih je bilo pozitivnih 37 odstotkov. Delež pozitivnih PCR-testov se vztrajno povečuje, od prejšnjega tedna se je z 28,7 odstotka dvignil na 37 odstotkov.