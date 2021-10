Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v četrtek v Sloveniji potrdili 2.510 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 6.790 PCR-testov, med katerimi je bilo pozitivnih 37 odstotkov. Delež pozitivnih PCR-terstov se vztrajno povečuje, od prejšnjega tedna se je iz 28,7 odstotka dvignil na 37 odstotkov, kar je skoraj trideset odstotkov.

V državi je trenutno 25.121 okuženih. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 2.138 (dan pred tem 2.067). V zadnjih 14 dneh so potrdili 1.190 okužb na sto tisoč prebivalcev (dan pred tem 1.125), še kažejo podatki NIJZ.

V četrtek so opravili tudi 24.281 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Kaj je o epidemiji povedal epidemiolog Fafangel?

"Nas epidemiologe skrbi, da gremo v neko prekuževanje, da je to edina pot in da se bo epidemija končala s tem, da se bomo vsi okužili. A odločevalci bodo posegli po zasilni zavori. Vsak odločevalec v katerikoli državi bo v danem trenutku, ko zdravstveni sistem ne bo zmogel več, posegel po zasilni zavori," je v izjavi za medije povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel.

"Ta zasilna zavora je, če ji damo ime, lockdown. A je le zasilna zavora in ne rešitev. Če bodo odločevalci posegali po tem, naj bo to za vse in naj ne bo selekcionirana, sicer je nesmiselna," je še pojasnil Fafangel.

Fafangel je komentiral epidemiološko stanje v državi, ki se, tako kot drugod po Evropi, slabša: "To je bilo do neke mere pričakovano, slika ni tako črna, kot je bila lani, a to ne pomeni, da nas ne skrbi. Že od začetka opozarjamo, da ima obvladovanje epidemije s strahom določen rok. Strah, ki smo ga imeli na začetku, je zdaj izginil. Ostali pa so ukrepi."

🏥Povprečna starost bolnikov Covid (min/max)

- na oddelkih: 71 let (19/98)

- enote intenzivne terapije: 60 let (34/84)

(niso upoštevane porodnice na ginekologiji)

💉Polno cepljeni:

- na oddelkih 42/119

- enote intenzivne terapije 13/51 pic.twitter.com/21SIBqKGs4 — UKC Ljubljana (@ukclj) October 29, 2021

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.187.470 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.117.804 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 73 odstotkov.

V četrtek je po podatkih Covid-19 sledilnika umrlo 7 covidnih bolnikov. Od začetka epidemije je boj z boleznijo izgubilo 4.730 oseb. V bolnišnicah je hospitaliziranih 558 oseb, 11 več kot včeraj, v intenzivni terapiji pa je 133 covidnih bolnikov, v njej sta dva bolnika več kot včeraj. Najmlajši covidni bolnik je star 19 let, najmlajši covidni bolnik na intenzivni terapiji pa 21 let, so sporočili iz vlade. Včeraj se je cepilo 6.895 oseb.