Počivalšek: "Ne moremo si privoščiti novega zaprtja družbe. Spoštujte PCT."

"Slovenska družba si ne more privoščiti novičinega strogega omejevanja ali zaustavljanja gospodarskih dejavnosti," so danes sporočili z gospodarskega ministrstva, ki ga vodi Zdravko Počivalšek. Na ministrstvu so tudi zapisali, da "moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se v prihodnjih dneh izognemo novemu omejevanju dejavnosti in zapiranju družbe. To lahko dosežemo le z doslednim upoštevanjem pogoja PCT in drugih samozaščitnih ravnanj". Zato pozivajo vsa podjetja, njihove zaposlene in vse potrošnike, da pogoj PCT izpolnjujejo, dejavno upoštevajo in preverjajo v svojih delovnih okoljih, pri svojih poslovnih partnerjih ter porabnikih njihovih storitev in blaga.

Včeraj pozitiven vsak tretji test

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo v Sloveniji potrdili 2.631 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 7.315 testov, pozitivnih jih je bilo 36 odstotkov.

V državi je trenutno 23.748 okuženih. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 2.067 (dan pred tem 1.810). V zadnjih 14 dneh so potrdili 1.125 okužb na sto tisoč prebivalcev (dan pred tem 959), še kažejo podatki NIJZ.