Kazni in preverjanje PCT: na zdravstvenem inšpektoratu prejeli toliko prijav

"Iz prakse lahko povemo, da policisti dnevno obravnavajo več primerov ponarejanj potrdil preboleli, cepljeni ali testirani (PCT). Ob ugotovitvi, da gre za ponarejeno listino, jo policisti zasežejo in zoper osebo, ki je listino želela uporabiti kot pravo, spišejo kazensko ovadbo. Za kaznivo dejanje ponarejanja javnih listin je zagrožena kazen zapora do treh let," so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Nekdanja sodelavca zdravstvenega doma Žalec in zdravnica koncesionarka iz Pomurja še zdaleč nista redka primera, ki sta za lepo vsoto denarja ponarejala potrdila PCT. Pisali smo tudi o brezdomcih in odvisnikih, ki so bili za od 150 in tudi do 300 evrov v svoje telo pripravljeni vnesti po več odmerkov cepiva, in o anonimni ženski, ki je povedala, da si je potrdilo o prebolevnosti popravila že trikrat, in to samo z dvema klikoma na računalniku.

Rebolj: Izdajatelje in uporabnike bi bilo treba preganjati

Družinski zdravnik in direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj je že pred časom povedal, da gre tako pri izdajanju kot tudi uporabi potrdil PCT za kriminal, ki bi ga bilo treba preganjati. Če gre za zdravstvenega delavca, pa bi morale ukrepati tudi stanovske organizacije. "Grešnik je tisti, ki je izdal takšno potrdilo, in tisti, ki ga uporablja. Obsojam kakršnokoli ponarejanje. Ne glede na to, kaj si mislimo o pogojih, moramo zaupati v ukrepe, da so ti edina možnost poleg cepljenja, ki ga absolutno zagovarjam. Ljudi, ki se identificirajo s tujimi potrdili, bi bilo treba preganjati in sankcionirati, enako kot vse, ki izdajajo lažna potrdila," je dejal v oddaji Dobro jutro na Planet TV.

Da so potrebne sankcije za tovrstne prestopnike, je potrdil tudi sociolog Gorazd Kovačič. "Izdajateljem in prejemnikom je treba stopiti na rep, ponarejanje listin mora biti sankcionirano, saj gre za kaznivo dejanje, in potem bo strah naredil svoje predvsem pri izdajateljih takih potrdil."

Kako pa je s sankcijami v praksi?

Kaj se je zgodilo z zdravnico koncesionarko iz Pomurja, ki je za 50 evrov izdajala lažna potrdila o prebolevnosti covid-19, za zdaj še ni znano. Vemo le, da naj bi jo obravnaval odbor za strokovna medicinska vprašanja pri zdravniški zbornici. Sodelavca zdravstvenega doma Žalec pa sta zaradi ponarejanja danes le še nekdanja sodelavca. Obema so izdali sklep o odstranitvi z delovnega mesta, hkrati pa zoper njiju poteka postopek skladno z delovnopravno zakonodajo.

Policisti so identificirali nekaj kršiteljev, čaka jih kazen

Na Generalni policijski upravi so nam povedali, da policisti že od začetka uvajanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 zaznavajo večje število ponarejenih potrdil o izvedbi PCR-testov, kartončkov o cepljenju, potrdil o prebolevnosti in drugih potrdil za priznavanje PCT-pogoja. Dodali so, da statistike posebej za tovrstne listine sicer ne vodijo, vendar lahko povedo iz prakse, da dnevno obravnavajo več primerov tovrstnih ponarejanj. V preteklosti so policisti največ tovrstnih primerov zaznavali ob prehodu državne meje. V nekaj primerih je policija uspešno identificirala storilce in jih bo tudi kazensko ovadila na pristojno okrožno državno tožilstvo.

Policija poziva vse, ki so jim znani konkretni primeri omenjenih zlorab, da o tem obveščajo pristojne organe, v primeru kaznivih dejanj pa najbližjo policijsko enoto ali državno tožilstvo.

Na ZIRS prejeli šest prijav, a niso vsebovale dovolj podatkov za inšpekcijski nadzor

Zdravstveni inšpektorat RS je v povezavi s cepljenjem in domnevno izdajo potrdil o opravljenem cepljenju proti nalezljivi bolezni covid-19 brez dejanskega predhodnega cepljenja prejel šest prijav. Kot so nam pojasnili, so jih predali policiji, saj so bili v njih navedeni sumi storitve kaznivih dejanj. "Prejete prijave niso vsebovale dovolj določnih podatkov, ki bi omogočali izvedbo inšpekcijskega nadzora nad izvajalci cepljenja v okviru pristojnosti zdravstvenega inšpektorata," so še dejali.

Storilcem zagrožena triletna zaporna kazen

"Vse osebe, ki ponarejeno javno listino – potrdila o izvedbi PCR-testa, potrdila o prebolevnosti, potrdila o cepljenju – hranijo ali uporabijo kot pravo, storijo kaznivo dejanje ponarejanje listin po 251. členu Kazenskega zakonika. Ob ugotovitvi, da gre za ponarejeno listino, policisti listino zasežejo in zoper osebo, ki je listino želela uporabiti kot pravo, spišejo kazensko ovadbo. Za kaznivo dejanje ponarejanja javnih listin je zagrožena kazen zapora do treh let," so še pojasnili na GPU.

Policija v sklopu preiskave suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin preverja vse okoliščine storitve kaznivega dejanja in tudi kje, kdaj, kako so storilci pridobili ponarejeno potrdilo. "Na ta način poskušamo ugotoviti identiteto in dokazati storitev kaznivega dejanja tudi 'ponarejevalcu' tovrstnih potrdil," so sklenili.

Preverjanje pogoja PCT

Kot je še izpostavil Sašo Rebolj, "se je v času epidemije covid-19 razvila prevelika toleranca do uporabe ponarejenih ali tujih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT," je pa res, da sistem to tudi omogoča. To je potrdila anonima ženska v oddaji Dobro jutro na Planet TV, ki je med drugim povedala, da "še ni doživela, da bi ga kjerkoli dobro pogledali", tudi ko je šla čez mejni prehod, je vedno bila zgolj formalnost.

Nemalokrat je tako tudi pri obisku trgovine, pošte, frizerskega salona in drugih storitev ter objektov. Če potrdilo preverjajo, pa je ta preverba velikokrat tudi površna. Na aplikacijo zVem si namreč lahko naložimo katerokoli potrdilo, tudi če ni v naši lasti, in če nas ne povprašajo še po osebnem dokumentu, lahko torej vstopimo s potrdilom nekoga drugega. O poneverbah potrdil in QR-kod se je pisalo že junija, ko bi si javno predstavljeno QR-kodo s podatki zdravstvenega ministra na aplikacijo zVem njegovo covidno potrdilo lahko naložil čisto vsak.

Z zdravstvenega inšpektorata so nam odgovorili, da inšpektorji preverjajo spoštovanje pogoja PCT v okviru inšpekcijskih nadzorov na področjih, ki spadajo v delokrog zdravstvenega inšpektorata, na primer v objektih higienske nege (kozmetični in frizerski saloni), v nastanitvenih objektih in pripadajočih gostinskih obratih, na področju zdravstva in šolstva.

Počivalšek napovedal strožje preverjanje PCT-pogoja v lokalih

Po včerajšnjih tri tisoč potrjenih okužbah z novim koronavirusom je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek na Twitterju opozoril, da ne smemo več ignorirati naraščajočih številk. "Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown," je zapisal.

Napovedal je tudi strožji nadzor lokalov. "Če bo treba, bomo lokale, ki nadzora ne izvajajo, v skladu z zakonodajo tudi zaprli," je napovedal Počivalšek.

Ne smemo več ignorirati naraščajočih številk #covid_19. Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown.



Danes sem sklical inšpekcijske službe in naročil strožji nadzor lokalov. Če bo treba, bomo lokale, ki nadzora ne izvajajo, v skladu z zakonodajo tudi zaprli. https://t.co/QnOS6LCPy6 — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) October 27, 2021

Pred tednom dni so okrepitev spoštovanja nadzora nad PCT pogojem napovedali tudi na Finančni upravi republike Slovenije. Posebno pozornost namenjajo preverjanju izpolnjevanja PCT-pogoja pri zaposlenih delavcih nadzorovanega zavezanca za davek, preverjajo pa tudi, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT-pogoja pri uporabnikih in obiskovalcih na prireditvah.