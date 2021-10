Kriminalno početje: razkrila je, kako goljufa in ogroža ljudi okoli sebe #video

"Imam ponarejeno potrdilo o prebolevnosti. Z dvema klikoma na računalniku ga popraviš, in je to to. Popravila sem ga že trikrat. Nisem še doživela, da bi ga kjerkoli dobro pogledali, tudi ko sem šla čez mejni prehod, je vedno bila zgolj formalnost," je v oddaji Jutro na Planetu povedala anonimna ženska, ki zlorablja pogoj PCT in s tem ogroža ljudi v svoji okolici.

"Pogoj PCT je edina rešitev v tem trenutku, da imamo lahko odprte lokale, da gremo normalno na kavo in v trgovino tudi po kaj drugega kot po hrano. A v primeru zlorab pogoj PCT zvodeni in je sam sebi namen," je v oddaji povedal Sašo Rebolj, družinski zdravnik in direktor Zdravstvenega doma Kamnik.

"Preseneča me, kakšna je toleranca do tega"

Izpostavil je, da se je v času epidemije covid-19 razvila prevelika toleranca do uporabe ponarejenih ali tujih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT:

"Nobenemu ne pride na misel, da bi pokazal ponarejen potni list ali osebno izkaznico, marsikomu pa se zdi kar normalno, da pokaže tuje potrdilo. Meni ne pride na misel, da bi si od soseda izposodil osebno izkaznico in šel z njo v tujino. Preseneča me, kakšna je toleranca do tega, da vzameš nekaj tujega in se s tem identificiraš ter ogrožaš ljudi."

"Ponarejanje treba sankcionirati"

Prepričan je, da gre tako pri izdajanju kot uporabi lažnih potrdil za kriminal, ki bi ga bilo treba preganjati. Glede zdravstvenih delavcev, ki to počnejo, pa bi morale reagirati tudi stanovske organizacije, je opozoril.

"Grešnik je tisti, ki je izdal takšno potrdilo, in tisti, ki ga uporablja. Obsojam kakršnokoli ponarejanje. Ne glede na to, kar si mislimo o pogojih, moramo zaupati v ukrepe, da so ti edina možnost poleg cepljenja, ki ga absolutno zagovarjam. Ljudi, ki se identificirajo s tujimi potrdili, bi bilo treba preganjati in sankcionirati, enako kot vse, ki izdajajo lažna potrdila," je sklenil Rebolj.