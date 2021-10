Nove številke: toliko jih je bilo potrjenih v sredo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo v Sloveniji potrdili 2.631 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 7.315 testov, med katerimi je bilo pozitivnih 36 odstotkov.

V državi je trenutno 23.748 okuženih. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 2.067 (dan pred tem 1.810). V zadnjih 14 dneh so potrdili 1.125 okužb na sto tisoč prebivalcev (dan pred tem 959), še kažejo podatki NIJZ.

V ponedeljek so opravili tudi 26.385 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.185.861 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.115.773 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 73 odstotkov.

Včeraj je umrlo deset covidnih bolnikov. Od začetka epidemije je boj z boleznijo izgubilo 4.723 oseb. V bolnišnicah je hospitaliziranih 547 oseb, v intenzivni terapiji pa je 131 covidnih bolnikov. Najmlajši covidni bolnik je star 19 let, najmlajši covidni bolnik na intenzivni terapiji pa 34 let, so sporočili iz vlade. Včeraj se je cepilo 3.784 oseb.