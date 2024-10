Luka Zevnik je uspešno prehodil najbolj slavni "thru-hike" na svetu, Pacifiško pešpot (Pacific Crest Trail) od ameriško-mehiške pa do ameriško-kanadske meje. Za njim je 143 dni mukotrpnega pohoda in življenja v divjini, prek puščav in najvišjih vrhov ameriškega zahoda. Predlani je kot tretji Slovenec prehodil že Apalaško pot.

Slovensko planinsko pot (SPP) le redki prehodijo v kosu, da so na poti dan za dnem in da spijo v šotoru ali v gorski koči. Predvsem v Severni Ameriki so takšni pohodi precej priljubljeni, predstavljajo tako fizični kot mentalni izziv. Američani imajo zanje poseben izraz: "thru-hike", kar bi lahko prevedli kot vztrajnostni pohod. Najbolj znana tovrstna pohoda sta Pacifiška pešpot (PCT – Pacific Crest Trail) in Apalaška pešpot (AT – Appalachian Trail). Večino noči se spi na prostem oziroma v šotoru, v civilizacijo pa se vrne samo po zaloge hrane, enkrat na teden ali na deset dni. V Evropi je nekaj podobnega Camino de Santiago, a je ta precej krajši, po bolj obljudenih poteh in s prenočevanjem v kočah in hostlih. Vse tri je prehodil 25-letni Mariborčan Luka Zevnik.

"Tekel je pot, tekla je kri in tekle so tudi solze"

Zevnik je bil na Caminu leta 2019, 3.500 kilometrov dolgo Apalaško pot pa je prehodil predlani. "Hodil sem pol leta oziroma 182 dni, prečkal 14 zveznih držav, uničil pet parov čevljev in trikrat skoraj umrl," je takrat zapisal. Letos pa se je podal na še daljši "thru-hike", na 4.265 kilometrov dolgo Pacifiško pešpot, ki je v svetovni javnosti postala znana pred desetimi leti, ko je bil izdan film Divja (Wild). V glavni vlogi je zaigrala Reese Witherspoon. Film je bil posnet po knjižni predlogi Cheryl Strayed, ki je PCT prehodila leta 1995.

Zaradi požarov prehodil "samo" 3.700 kilometrov

Na Pacifiški pešpoti se običajno naredi nekaj manj kilometrov, saj so vsako leto posamezni odseki zaprti zaradi gozdnih požarov. "Po več kot štirih mesecih in pol, 143 dneh, več kot 20 tednih življenja v divjini oziroma več kot 3.700 prehojenih kilometrih, mi je uspelo priti na končni cilj, in sicer na kanadsko mejo," je prek Instagrama, kjer je poročal s poti (ko je utegnil dobiti signal), ponosno oznanil Zevnik. Dosežek je še toliko več vreden, ker je imel pozimi operirano koleno.

"Pot prvotno šteje 4.265 km, a zaradi gozdnih požarov je tako kot vsako leto tudi to na žalost bilo treba preskočiti nekaj 100 km. Žal proti moči narave ne moremo ničesar, a prehodil sem vse, kaj se je prehoditi dalo," sporoča Mariborčan. "Po pravici povedano me je ta pot zlomila na pol, tako fizično kot psihično. Tekel je pot, tekla je kri in tekle so tudi solze. Trenutno nimam niti malo občutka, da mi je to sploh uspelo, in še manj besed, kako bi te občutke sploh opisal. Utrujen sem in zmeden, a vem, da se bom po nekaj tednih stabiliziral in postal še boljša različica samega sebe." Več tednov neobrit in neostrižen si je na cilju najprej privoščil obisk avtentične ameriške brivnice, zdaj pa je na poti domov.

Osvojil tudi Mt. Whitney

V prvih tednih je hodil po vroči puščavi južne Kalifornije, nato po čudoviti alpski pokrajini severne Kalifornije, Oregona in Washingtona. Osvojil je tudi najvišji vrh ZDA zunaj Aljaske Mount Whitney (4.421 metrov). "Zbudil sem se ob polnoči in ob 00.40 začel nočni pohod z namenom, da vidim sončni vzhod. Po štirih urah in pol sem osvojil vrh po besedah Američanov najvišje gore v ZDA Mt. Whitney, če seveda pozabimo na Aljasko, kar Američani radi. Pot do vrha iskreno ni bila preveč težavna, a se je precej čutila višinska razlika."