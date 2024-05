Luka Zevnik na izhodišču PCT ob ameriško-mehiški meji:

Le redki Slovenci Slovensko planinsko pot (SPP) ali Pomursko planinsko pot (PPP) prehodijo v kosu, torej da so na poti dan za dnem in da večkrat spijo v divjini v šotoru kot pa v gorski koči ali kakšen hostlu. V tujini, predvsem v Severni Ameriki, pa so takšni pohodi precej priljubljeni, predstavljajo poseben tako fizični kot mentalni izziv, za številne so tudi iskanje samega sebe. Američani imajo zanje prav poseben izraz: "thru-hiking", morda bi to lahko prevedli v vztrajnostni pohod ali vztrajnostno hojo. Najbolj znana tovrstna pohoda sta Pacifiška pešpot (PCT – Pacific Crest Trail) in Apalaška pešpot (AT – Appalachian Trail), v Evropi pa bi lahko kot "thru-hike" imenovali tudi Camino de Santiago.

Petindvajsetletni Mariborčan Luka Zevnik se je z vztrajnostnimi pohodi srečal na Caminu, kamor ga je leta 2019 zvabila mama. Takrat si ni predstavljal, da bi hodil dan za dnem, tri leta pozneje pa je postal tretji Slovenec, ki je prehodil precej daljšo (3.500 kilometrov) in nevarnejšo (srečanj s strupenimi kačami ni manjkalo) Apalaško pot po vzhodnem delu ZDA. "Hodil sem pol leta oziroma 182 dni, prečkal 14 zveznih držav, uničil pet parov čevljev in trikrat skoraj umrl," je zapisal nedavno, ko je na svojem kanalu na YouTubu objavil triurni videoposnetek z zgodbami in koristnimi informacijami glede hoje in življenja na Apalaški pešpoti. Pred njim sta na cilj te poti, na goro Katahdin, prišla Jakob J. Kenda, ki je o podvigu napisal knjigo, in 19-letna Jera Mušič, ki mu je dala številne nasvete.

V videoposnetku lahko prisluhnete Lukovim zgodbam z Apalaške poti:

Čeprav je imel pozimi operiran meniskus, pa je ta teden začel svoj pohod po še daljši Pacifiški pešpoti na zahodnem delu ZDA. Dotaknil se je zidu na ameriško-mehiški meji in se odpravil prek puščav, gozdov in gora na 4.265 kilometrov dolgo pot do ameriško-kanadske meje. "Trenutno se še čisto ne zavedam, da se to dejansko dogaja, zato bom z opisom skromen. Se pa več kot zavedam, da mi tega brez vseh vas ne bi uspelo," je v svoji prvi objavi po začetku poti zapisal na Instagramu, kjer bo redno poročal s pohoda. "Tretjega januarja sem imel operacijo levega meniskusa, polovico so mi ga morali odstraniti, kar pomeni, da je za mano veliko raztegovanja in treninga, da sem nogo dovolj ojačal, da sem tukaj, kjer sem. Da sem telo dovolj pripravil za to pot, sem se moral odpovedati delu in rednemu dohodku z upanjem, da bom mogoče dobil sponzorje, ki mi bodo to pot finančno omogočili." Dobil jih je in njegova avantura življenja se je začela.

Luka Zevnik na cilju apalaške poti leta 2022:

Pacifiška pešpot je v širši javnosti sicer postala še bolj znana pred desetimi leti, ko je bil izdan film Divja (Wild). V glavni vlogi je zaigrala Reese Witherspoon. Film je bil posnet po knjižni predlogi Cheryl Strayed, ki je PCT sama prehodila leta 1995.