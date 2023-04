Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je nekdanjega ministra Zdravka Počivalška kazensko ovadil maja lani, ker naj bi v času epidemije, marca 2020, pri naročanju ventilatorjev za umetno predihavanje pljuč zlorabil svoj položaj in deloval v nasprotju z zakonom o javnem naročanju in zakonom o javnih uslužbencih. Ovadili so tudi njegovo sodelavko na ministrstvu za gospodarstvo Andrejo Potočnik, ki je sodelovala pri dogovorih z dobavitelji, in dobavitelja medicinskih ventilatorjev ter direktorja družbe Geneplanet Marka Bitenca.

Po slabem letu dni od ovadbe se zadeva seli na sodišče, specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče zoper trojico vložilo zahtevo za sodno preiskavo.

Po neuradnih podatkih 24ur.com višina domnevne protipravne premoženjske koristi znaša 1,7 milijona evrov. Dogovorjeno je bilo, da Bitenčevo podjetje dobavi 220 ventilatorjev za osem milijonov evrov brez DDV, a so jih dobavili le 90.