Pravnik se čudi, če policija pri Počivalšku tega res ni storila

"Sem podpredsednik vlade in bi lahko na telefonu bile tudi državne skrivnosti. To je povsem nepremišljena poteza kriminalistov NPU," o policijskem odklepanju svojega telefona v tujini pravi minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek. Foto: STA

"Če bi me povabili na pogovor, bi jim telefon odklenil. Pa me NPU ni poklical in z mano neposredno govoril o tem. Namesto tega so telefon dali v odklepanje zasebnemu izraelskemu podjetju," trdi minister Zdravko Počivalšek. Pravnik Blaž Kovačič Mlinar se temu čudi, saj policija po njegovih besedah osumljenca vedno vpraša, ali jim je pripravljen odkleniti telefon. Policija nam na vprašanja, ali je res, da Počivalška sploh niso vprašali za geslo za odklepanje telefona, še ni odgovorila.

Nekdanji prvi mož slovenske policije Andrej Jurič je po poročanju spletnega portala 24ur.com že lani odobril, da mobilni telefon, ki so ga Počivalšku zasegli ob junijski hišni preiskavi zaradi suma oškodovanja javnih sredstev pri nabavi zaščitne opreme proti koronavirusu, pošljejo v Nemčijo na odklepanje, saj minister tega menda ni omogočil. Policija naj bi za to storitev neuradno plačala več kot dva tisoč evrov.

Počivalšek: To je skrb vzbujajoče

"V sklopu preiskave sem jim telefon predal brez zadržkov. Če bi me povabili na pogovor, bi jim telefon tudi odklenil, saj nimam kaj skrivati. Pa me NPU ni poklical in z mano neposredno govoril o tem. Namesto tega so telefon dali v odklepanje zasebnemu izraelskemu podjetju, kar je zaskrbljujoče. Ne nazadnje sem le podpredsednik vlade in bi lahko na telefonu bile tudi državne skrivnosti. To je povsem nepremišljena poteza kriminalistov NPU," se je na poročanje omenjenega spletnega portala na Facebooku odzval Počivalšek.

Policija še molči

Policijo smo zato povprašali, ali so Počivalška pozvali, naj jim odklene telefon oziroma jim preda geslo za odklepanje, in če ne, zakaj tega niso storili. Njihova pojasnila še čakamo.

Policija po nobenem zakonu ni dolžna osumljenca pozvati, da ji odklene telefon ali da ji preda geslo, vendar pa v praksi to počne, pojasnjuje pravnik Blaž Kovačič Mlinar. Foto: STA

iPhone odklepajo v tujini

Pravnik Blaž Kovačič Mlinar o Počivalškovi trditvi, da ga policija ni pozvala k predaji gesla, pravi: "To se mi zdi malo nenavadno, ker to vedno vprašajo. Ni pa noben osumljenec dolžan tega dati. Policija vpraša, nekateri ga dajo, nekateri ne."

Ob tem je še dodal, da policija sicer po nobenem zakonu ni dolžna osumljenca pozvati, da ji odklene telefon ali da ji preda geslo, vendar pa v praksi to počne. Če osumljenec gesla ne želi predati, ga odklenejo v Sloveniji, razen v primeru, ko gre za iPhone, ti imajo višje stopnje zaščite, policija telefon pošlje na odklepanje v tujino. Kovačič Mlinar zato sklepa, da je tudi v Počivalškovem primeru šlo za iPhone.

Kot je še dodal, je za odklepanje telefona doma ali v tujini potrebno soglasje osumljenca ali pa sodba odredba, ki pa je bila v Počivalškovem primeru izdana že za zaseg telefona in izvedbo preiskavo, zato dodatna sodna odobritev za odklepanje telefona ni bila potrebna.