Andrej Čuš novi državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj

K sodelovanju ga je povabil Zdravko Počivalšek, podpredsednik vlade ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je na svojem profilu na Facebooku zapisal Andrej Čuš: "Povprašal me je, ali sem pripravljen aktivneje pristopiti k reševanju težav v Sloveniji in kot predsednik Zelenih Slovenije prevzeti mesto državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje zelenih tehnologij in pobude mladih."

"Nikoli si ne bi odpustil, če bi zavrnil povabilo"

Čuš nadaljuje z besedami, da bi bilo najlažje zamahniti z roko in zavrniti povabilo: "Tega si ne bi nikoli odpustil. Zakaj? Prvič po 27 letih bo v slovenski vladi sodeloval predstavnik kakšne od zelenih strank. Si predstavljate, koliko let smo čakali, da predstavnik zelene stranke prevzame kakšno od najodgovornejših mest v naši državi? Predolgo."

Čuš je poslanec SDS postal februarja 2013 kot nadomestni poslanec po odstopu Branka Mariniča. Z 22 leti je tako postal najmlajši poslanec v zgodovini Slovenije. Leta 2016 je zaradi sporov s stranko izstopil iz poslanske skupine SDS in postal nepovezani poslanec. Na državnozborskih volitvah leta 2018 je nastopil na listi stranke Zeleni Slovenije, vendar se stranka ni uvrstila v parlament.



Januarja letos je sodeloval pri nastanku gibanja Povežimo Slovenijo, v okviru katerega se za skupni nastop na parlamentarnih volitvah dogovarja več strank, skupin, lokalnih list ter posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov. V gibanju so med tistimi, ki se dogovarjajo za sodelovanje, navedli tudi predsednika SMC Zdravka Počivalška.