Znano je, ali Damir Črnčec ostaja na obrambnem ministrstvu

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji za državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo znova imenovala Damirja Črnčeca, za državno sekretarko na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa Janjo Zupančič. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo bosta položaj državnih sekretarjev znova zasedla Aida Kamišalić Latifić in Miroslav Kranjc.

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je vlada razrešila generalnega sekretarja na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Bruna Rednaka in na položaj vršilke dolžnosti generalne sekretarke imenovala Darinko Cankar. Ta bo na položaju do imenovanja novega generalnega sekretarja, najdlje do 7. aprila 2025.