Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar je iz zdravstvenih razlogov odstopil s funkcije, so za STA potrdili na ministrstvu za zdravje. Ministrstvo tako za zdaj ostaja z dvema državnima sekretarjema, Iztokom Kosom in Denisom Kordežem. Pintar se bo po odstopu upokojil. "V času opravljanja funkcije je pomembno prispeval k spremembam zdravstvenega sistema in k zagonu različnih investicij v zdravstvu," so poudarili na ministrstvu.