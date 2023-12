Na ministrstvu so se odzvali na dogovor med medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana

Po sporu medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta ustanovi v ponedeljek podpisali dogovor o nadaljnjem izvajanju storitev med bolnišnico in fakulteto.

Po sporu medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta ustanovi v ponedeljek podpisali dogovor o nadaljnjem izvajanju storitev med bolnišnico in fakulteto. Foto: STA

Na ministrstvu za zdravje so danes izrazili zadovoljstvo, da je ljubljanski medicinski fakulteti in Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana uspelo priti do dogovora o nadaljnjem izvajanju storitev. Podrobne vsebine dogovora bodo predvidoma znane po 3. januarju, ko bo med ustanovama podpisana tudi sodna poravnava.

Predstavniki ministrstva za zdravje so se danes sestali s predstavniki ljubljanske medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, UKC Ljubljana in ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Po sestanku je državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar v izjavi za medije pozdravil sprejet dogovor, ki da na prvo mesto postavlja pacienta, ki potrebuje zdravstvene storitve. "Veseli nas, da jim je uspelo do tega dogovora priti brez posredovanja sodišča in brez ukrepov, ki bi jih sprejelo sodišče," je še dodal.

Pintar zatrdil, da gre za usklajen dokument

Podrobne vsebine dogovora Pintar ni predstavil, je pa zatrdil, da gre za usklajen dokument. Ob tem je napovedal, da bosta medicinska fakulteta in klinični center dogovor predstavila po 3. januarju, ko bo po njegovih navedbah med organizacijama podpisana tudi sodna poravnava.

Spor med institucijama izvira iz 43-milijonskega dolga UKC Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. Pri tem pa so na UKC Ljubljana trdili, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev.

Vodstvi medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta se sicer sestali že prejšnji teden, ko so stališča zbližali, a do končnega dogovora ni prišlo. Medicinska fakulteta je nato prejšnji četrtek zvečer odpovedala sestanek z vodstvom UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za petek. Kot so zapisali, so bili v takšno ravnanje prisiljeni, saj da je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve.

Medicinska fakulteta je tako v petek začela tehnične priprave na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana. V kliničnem centru pa so se medtem pripravljali na možnost vložitve predloga za začasno odredbo, s katero bi sodišče fakulteti naložilo zagotavljanje storitev za UKC.