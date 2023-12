Medicinska fakulteta: Začenjamo s pripravami za prenehanje dela za UKC Ljubljana

"Medicinska fakulteta danes začenja s tehničnimi pripravami na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana," so sporočili s fakultete po tem, ko so v četrtek pozno zvečer odpovedali sestanek z UKC Ljubljana. "V to smo bili primorani," so še zapisali v obrazložitvi.

Sestanka, ki je bil napovedan za danes ob 7.uri zjutraj ne bo, "saj je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog Medicinske fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve", so še pojasnili. Fakulteta tako začenja s tehničnimi pripravami na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana, o čemer bodo obvestili tudi pristojni ministrstvi.

Medicinska fakulteta za UKC Ljubljana opravlja mikrobiološke in patološke preiskave, kot so obdukcije in preiskave tkiv, ki so potrebne v procesu zdravljenja. Lani so na dveh inštitutih za UKC Ljubljana naredili 600 tisoč preiskav, dolg zavoda do fakultete pa znaša 43 milijonov evrov.

"Dolg trenutno predstavlja dve leti dela inštitutov fakultete in tako enostavno ne moremo več poslovati", je v ponedeljek povedal dekan Igor Švab, potem ko je fakulteta odstopila od mediacije z UKC Ljubljana.

UKC so sicer predlagali, naj do konca leta poravna dobrih 13 milijonov evrov dolga, drugo do konca junija prihodnje leto. Tekoče račune naročenih mikrobioloških preiskav bi poravnali vsaj 70-odstotno.

V Medicinski fakulteti še enkrat pozivajo tako UKC Ljubljana kot Ministrstvo za zdravje k nadaljevanju pogovorov in iskanju rešitve. Verjamejo namreč, da je dogovor možno doseči na zbližanih stališčih iz dne 5.12.2023 in pozivajo UKC Ljubljana k obuditvi navedenih stališč izpred dveh dni, so še zapisali v sporočilu za javnost.