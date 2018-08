Marjan Pintar novi direktor združenja zdravstvenih zavodov

Pintar je uveljavljen strokovnjak na področju menedžmenta. Največji del svoje profesionalne poti je deloval v gospodarstvu, tri leta v občinski upravi in devet let v zdravstvu. Med vodenjem Zdravstvenega doma Nova Gorica je bil tudi predsednik komisije odbora osnovne zdravstvene dejavnosti in član upravnega odbora združenja zdravstvenih zavodov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Do nastopa mandata, vendar najpozneje do 1. septembra prihodnje leto, bo funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravljal dosedanji direktor združenja Mezek.