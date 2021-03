Počivalšek se je odzval na odmevne Zorčičeve izjave

"Imamo različne poglede na nekatera vprašanja, povezana z delovanjem vlade. Svet stranke je o tem razpravljal in sklepal, o prihodnjih korakih pa se bomo pogovorili ta teden," se je na besede predsednika DZ Igorja Zorčiča (SMC), da bo "moral narediti neko revizijo stališča do sodelovanja v stranki" in da "SMC ne igra tiste vloge, za katero smo se dogovorili ob vstopu v to koalicijo," odzval predsednik SMC Zdravko Počivalšek.

Pogovarjali smo se tudi z Zorčičem, ki je na vprašanje, ali njegove besede pomenijo, da razmišlja o izstopu iz stranke, odgovoril: "Zaenkrat ne bom nič dodatno komentiral. Mislim, da je bilo včeraj dovolj povedanega." Dodal je še, da je po intervjuju v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija prejel veliko raznoraznih odzivov, a da s Počivalškom po oddaji do danes dopoldan še nista govorila.

Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga Zorčičevih besed ni hotela komentirati.

Zorčič izpostavil odziv ljudi na terenu

"Sam bi ocenil tako, da so stališča v stranki različna, še posebej moram reči, da je kar dosti odziva na terenu. Na to trditev, da smo enotni, lahko odgovorim samo s tem, da bom verjetno tudi sam moral narediti neko revizijo stališča do sodelovanja v stranki," je včeraj v pogovoru na TV Slovenija na vprašanje, ali je stranka SMC enotna, kot sporoča Počivalšek, odgovoril Zorčič.

O dogajanju na sestanku sveta stranke je dejal: "To, kar sem problematiziral na svetu, je dejstvo, da SMC ne igra tiste vloge, za katero smo se dogovorili ob vstopu v to koalicijo. In to, se mi zdi, je vredno razmisleka, kako naprej."

Kaj se po seji sveta povedal Počivalšek?

Počivalšek je po seji sveta, ki se je odvijala sredi marca, pojasnil, da so sprejeli dva sklepa. Prvi je, da nadaljujejo s konstruktivnim delom v vladi s ciljem realizirati koalicijsko pogodbo. Z drugim pa so ga zadolžili za prenovo stranke, s katero bodo šli na naslednje volitve, poroča STA.



Počivalšek je po seji sveta, pred katero je bilo slišati nekaj kritik na račun njegovega vodenja, dejal, da so opravili dolgo, odkrito in temeljito razpravo. "Iskali smo rešitve in dokazali, da se znamo poenotiti o ključnih zadevah," je navedel. Po njegovih besedah so sklepe sprejeli soglasno.



Glede prenove stranke je navedel, da bodo poskušali okrepiti članstvo v vseh 52 odborih, da bodo nadaljevali razpravo o tem, na kakšen način se lotiti realizacije programa stranke, pa tudi o tem, kako bodo "začeli nagovarjati liberalno volilno telo, na način, da bo dal rezultate".



"Mi smo se pogovarjali in poenotili, verjamem, da bo SMC kos izzivom v vladi in na volitvah, ki bodo temu sledile," je navedel Počivalšek in dodal, da bo skupaj s poslanci naredil vse, da ostanejo enotni kot poslanska skupina in kot stranka.