Prvi dan v novi službi. DVK prevzema Igor Zorčič.

Zorčič bo na čelu službe DVK po več kot 12 letih nasledil dosedanjega direktorja Dušana Vučka. "Službo DVK prevzemam v težkem času, ko smo soočeni z odstopi nekaterih tajnikov in njihovih namestnikov ter z napovedjo bojkota sodnikov v volilnih organih. Tega ne razumem, saj so volitve oz. volilni proces ločene od opravljanja sodniške službe," je Zorčič dejal v začetku leta na posvetu volilnih komisij, ki ga je v sklopu priprav na evropske volitve organizirala DVK.

Težave z nesodelovanjem v upravnih enotah

Uradniki z upravnih enot v volilnih komisijah sodelujejo kot tajniki in njihovi namestniki. Vsaj v Ljubljani pa je trenutno njihovo sodelovanje pod vprašajem, saj so na DVK v začetku januarja prejeli odstopne izjave tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane, kot tudi njihovih namestnikov.

Z nesodelovanjem v volilnih komisijah so v minulih tednih zagrozili tudi sodniki.

Najprej izvedba volitev v Evropski parlament

Zorčičev prvi preizkus na novi funkciji bo torej zagotoviti ustrezno izvedbo volitev v Evropski parlament. Zaenkrat se pri tem zapleta tudi pri finančnih sredstvih. Ta še niso zagotovljena, Zorčič pa obljublja, da bo ureditev tega vprašanja med njegovimi prvimi koraki.

Na razpis za to funkcijo je sicer prispelo sedem prijav, šest kandidatov je izpolnjevalo natečajne pogoje. Vsa imena kandidatov niso znana, poleg Zorčiča se je v javnosti omenjalo tudi nekdanjega sekretarja državnega sveta Dušana Štrusa, nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Roberta Marolta in nekdanjo namestnico direktorja službe DVK Nino Mujagić. Na podlagi presoje prijav in opravljenih pogovorov s kandidati ter njihove predstavitve poznavanja delovnega področja in izkazanih vodstvenih kompetenc je natečajna komisija v ožji izbor uvrstila tri kandidate. V začetku decembra je nato soglasno imenovala Zorčiča.