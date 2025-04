Na območju gradnje kanala C0, kjer ljubljanski občini manjka še 128 metrov, da sklene kanalizacijski kanal, naj bi pred dnevi poskušali brez soglasja lastnikov zemljišč položiti električni kabel. To je vodilo do spora lastnikov z izvajalci del in prijave inšpekciji. Na dogodek se je danes odzvala predsednica komisije DZ o kanalu C0 Anja Bah Žibert.

Kot je v četrtek poročala televizija Planet TV, so delavci Javne razsvetljave v ponedeljek brez soglasja lastnikov zemljišč na trasi kanala C0 v Stožicah kar na črno začeli kopati po njihovi zemlji. Ponovno so poskusili v četrtek, ko so umaknili tudi fizične pregrade, ki so jih postavili kmetje. Po hudem sporu sta na kraj dogodka prišla policija in inšpektor mestne občine. Slednji naj bi delavcu, ki je vozil bager, ukazal, naj s strojem zapelje kar v lastnike zemljišč.

Predsednica komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja Bah Žibert (SDS) je v današnjem sporočilu za javnost izrazila veliko zaskrbljenost. Kot je zapisala, so bili lastniki zemljišč v Stožicah, ki tudi po pravni poti dokazujejo protipravnost projekta kanala C0, spet deležni nedopustnega ravnanja investitorja Mestne občine Ljubljana.

Lastniki zemljišč so zadevo prijavili na inšpektorat za naravne vire in prostor, nato pa so jih obvestili, da je bil delovni stroj diskretno odstranjen, je povzela poslanka.

Bah Žibert je ob tem zaskrbljena tudi nad ravnanjem ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, ker ne želi posredovati podatkov, kdo je pripravljal sklep o nepotrebnosti izvedbe postopkov za presojo vplivov na okolje glede kinete na odseku med Brodom in Ježico. Opozorila je, da si za pričanje pred komisijo kljub predhodni uskladitvi že dvakrat ni vzel časa.