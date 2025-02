Na upravni enoti se je v ponedeljek odvila tretja ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za zadnji odsek kanala C0. Na njej so soočili mnenja ljubljanska občina, projektant in nasprotniki gradnje. Svetnik Aleš Primc je napovedal nadaljnji boj, da gradbeno dovoljenje ne bo izdano.

Na vseh treh obravnavah se je pred upravno enoto zbralo več nasprotnikov projekta. Kot je danes sporočil ljubljanski mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Primc, glede na argumentirano premoč zagovornikov pitne vode in glede na to, da odvetniki občine in projektant niso znali odgovoriti na ključna vprašanja, pričakujejo zmago oziroma to, da upravna enota v tem postopku ne bo izdala gradbenega dovoljenja.

"Kljub temu pa bomo pozorno spremljali nadaljnje postopke na upravni enoti, nadaljevali začete postopke pritožb in tožb ter vložili še nekaj novih," je napovedal. Ustna obravnava je po njegovih navedbah znova pokazala, "kako nevaren, nezakonit in kriminalen je projekt kanal C0 in kako nujno je, da preprečimo njegov zagon, saj bo v nasprotnem primeru s kanalizacijskimi odplakami zastrupljena voda, ki jo pije vsak dan več kot 400 tisoč ljudi".

Shod nasprotnikov gradnje, na fotografiji Aleš Primc Foto: STA

Nasprotniki gradnje kanala C0 oziroma njihovi pooblaščenci so po pisanju Dnevnika podali več predlogov za začasno prekinitev oziroma ustavitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Okoljska organizacija Alpe Adria Green je to argumentirala s tem, da občina nima služnosti za gradnjo na sporni parceli pri hipodromu. Glede tega so na upravni enoti zagotovili, da bodo preverili, ali je občina z dokazili izkazala pravico graditi na tem zemljišču ali ne.

Po mnenju Alpe Adria Green je še en razlog za ustavitev postopka vprašanje pravnomočnosti sklepov agencije za okolje iz leta 2015 oziroma 2016. V teh sklepih je agencija odločila, da občini za kanal C0 ni treba izdelati presoje vplivov na okolje. V organizaciji Alpe Adria Green trdijo, da sklepa zaradi pritožb nista pravnomočna, zagovorniki ljubljanske občine pa trdijo nasprotno, še piše časnik.