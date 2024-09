S kanalom C0 bomo potomcem prej ali slej uničili kakovostno in zdravo pitno vodo, kar je popolnoma nesprejemljivo in neodgovorno, je danes pred preiskovalno komisijo DZ o projektu dejala zdravnica Metoda Dodič Fikfak. "Ne govorimo več o verjetnosti, ampak gre za vprašanje časa," je posvarila.

Subspecializacija predstojnice Kliničnega inštituta medicine dela, prometa in športa pri Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Metode Dodič Fikfak je poklicna in okoljska epidemiologija. Za to področje po njenih pojasnilih v Sloveniji nimamo izobraževanja, kar je verjetno tudi razlog, da nimamo ustrezne, neodvisne in zadosti strokovno močne institucije, ki bi proučevala vpliv okoljskih onesnaženj na zdravje človeka.

S temi vprašanji se, kot je dejala, prostovoljno ukvarja skupina zdravnikov, ki tudi opozarja na sporne projekte v Sloveniji, med katerimi je trenutno številka ena kanal C0.

Dodič Fikfak je ena od podpisnic pisma, ki ga je podprl tudi strokovni svet UKC Ljubljana in ki so ga zdravniki naslovili na številne institucije – na vlado, pristojna ministrstva, Nacionalni inštitut za javno zdravje in strokovne institucije, za katere so predvidevali, da se tako ali drugače ukvarjajo s projektom.

Odgovor ljubljanske občine jih ni potolažil

V pismu so opozorili na razsežnosti posledic kanala C0. "Razumeli smo, da je to naša etična in moralna dolžnost," je poudarila Dodič Fikfak in dodala, da se je podpisnikom zdelo nemogoče, da se na pismo nihče ne bi odzval. Ker se ni, so ga posredovali še medijem. Dobili so sicer odgovor ljubljanske občine, vendar jih ni potolažil.

Obrnili so se tudi na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU), v okviru katere so se letos na posvetu stališča soočili različni strokovnjaki. Ugotovili so, da bomo s kanalom C0 svojim potomcem prej ali slej uničili kakovostno in zdravo pitno vodo, kar je popolnoma nesprejemljivo in neodgovorno. Oskrbo s pitno vodo v zadostnih količinah bomo ogrozili tudi že sami sebi.

"Kanal C0 bo predstavljal trajno tveganje za mikrobiološko in kemijsko onesnaženost vode v Ljubljani ter s tem tveganje za zdravje ljudi, ki se bo s časom le še povečevalo. Predviden potek povezovalnega kanala C0 na odseku med Črnučami in Brodom je tako z vidika vplivov na zdravje ljudi nesprejemljiv," je povzela izkupiček posveta.

Gre le za vprašanje časa

Po pojasnilih zdravnice danes ne govorimo več o tveganju, ampak je samo še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo oziroma koliko časa bo biološki filter zmogel prenesti obremenitve. Zdravniki po njenih besedah ne želijo ustrahovati ljudi, ampak ko je nekaj tako predvidljivo, si oči ne moreš več zatiskati.

Komisija bi morala danes ponovno zaslišati tudi nekdanjo okoljsko ministrico Ireno Majcen, ki se je zaradi bolezni opravičila.

Komisija ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 ter suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi ga moral končati do leta 2021.