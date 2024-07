Poziv SDS k odstopu državne sekretarke Tine Seršen je po navedbah okoljskega ministrstva izrazito osebno usmerjen, kot so bili osebno usmerjeni medijski napadi in napadi na družbenih omrežjih. "Ti spominjajo na medijski linč," so poudarili. Zavrnili so navedbe, da bi inšpektorica ugotovila nezakonitost odločitve ministrstva, povezane s kanalom C0.

Državno sekretarko na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tino Seršen je k odstopu oziroma ministra Bojana Kumra k njeni razrešitvi pozvala poslanka SDS in predsednica preiskovalne komisije glede kanala C0 Anja Bah Žibert, potem ko je upravni nadzor pokazal, da ni izpolnjevala pogojev za podpis odločbe ministrstva, da presoja vplivov na okolje za kineto kanala C0 ni potrebna.

Iz zapisnika o ugotovitvah nadzora upravne inšpektorice, ki ga je preteklo nedeljo objavila Nova24TV, nosi datum 27. maj 2024, je razvidno, da je minister Kumer državno sekretarko pooblastil za vodenje in predstavljanje ministrstva, podpisovanje dokumentov v njegovi pristojnosti ter predlaganje gradiv v obravnavo vladi. V pooblastilu ni bilo navedeno, da je državna sekretarka pooblaščena za podpisovanje upravnih aktov oziroma za odločanje v upravnih zadevah, zato je treba šteti, da ni bila upravičena izdati sklepa in odločbe oziroma da ni mogla nastopati kot uradna oseba organa. To bi lahko storila, če bi imela veljavno pooblastilo oziroma bi izpolnjevala strokovne pogoje, je dodala upravna inšpektorica.

A kot danes odgovarjajo na ministrstvu, gre iz objav in izjav zainteresiranih medijev ter drugih posameznikov razbrati, da na voljo nimajo zaključnega zapisnika.

"Upravna inšpektorica ni ugotovila kršitev, ki bi vodile v izrek kakršnegakoli ukrepa zoper ministrstvo. Še več, upravna inšpektorica je v konkretni zadevi dne 18. julija 2024 že izdala zaključni zapisnik, s katerim je inšpekcijski postopek v celoti zaključila brez izreka kakršnegakoli ukrepa zoper ministrstvo," so poudarili na ministrstvu in dodali, da je imela državna sekretarka vsa potrebna pooblastila za podpis odločbe.

Upravna inšpektorica nezakonitosti ni ugotovila

V medijih in na družbenih omrežjih se po pojasnilih ministrstva tudi zmotno navaja, da je upravna inšpektorica ugotovila nezakonitost odločitve ministrstva, kar nikakor ne drži. "Upravna inšpektorica nezakonitosti ni ugotovila, prav tako sploh nima pristojnosti za ugotavljanje nezakonitosti upravnih aktov. To lahko ugotovi izključno sodišče v upravnem sporu," so pojasnili.

Zoper odločbo so sprožili tudi dva upravna spora, so dodali na ministrstvu. Poudarili so, da je upravno sodišče eno tožbo, ki jo je sprožila solastnica zemljišča, kjer poteka trasa kanala C0, že zavrglo. Ministrstvo bo vsekakor spoštovalo odločitve sodišč, so zagotovili.

Napadi SDS, ki spominjajo na medijski linč, so po njihovih navedbah samo še eden od pokazateljev, ki pritrjuje odločitvi ministrstva, da prevzame odgovornost za vsebino odločbe kot institucija in odločbo podpiše predstojnik organa.

"Izjemno politizirana obravnava problematike v medijih in na družbenih omrežjih ter tudi poskusi osebnih diskreditacij, ki spominjajo na medijski linč, so v tem primeru usmerjeni izključno na predstojnika vladnega organa, ne na strokovno službo ali na posamezne strokovne sodelavce, državne uradnike ministrstva," so utemeljili odločitev.

Kot so opozorili, prav strah pred podobnimi medijskimi linči in grob poseg v načelo samostojnosti uradnikov pri vodenju konkretnih upravnih postopkov lahko vodijo v popolno ohromelost državne uprave. "Takšno ravnanje politične stranke in pritiski so nesprejemljivi in rušijo ne samo strokovnost državnih uradnikov, temveč jih tudi zastrašujejo," so sklenili.