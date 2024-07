Kanal C0 odpira ključno vprašanje, ali želimo zavarovati naravne vire v Sloveniji ali ne, če pa je vse prepuščeno naivni in sfiženi politiki, potem projekte, kot je C0, preiskuje preiskovalna komisija, kar se sploh ne bi smelo zgoditi, je izpostavil Duhovnik.

Med drugim je opozoril na nepravilno postavitev kanala, kot glavnega krivca za nastali položaj pa označil občinsko podjetje Voka Snaga, ki je upravljavec kanalizacijskega omrežja in investitor projekta. "Ta je dal predlog kot investitor, da se tam potegne linija odvoda odpadne vode," je poudaril in opozoril tudi na odgovornost podjetja Hidroinženiring, ki je bil projektant projekta ter je kinete umestil tudi na potresno območje. Tretji krivec pa je po Duhovnikovi oceni direkcija za vode, ki je dovolila, da za projekt na zaščitenem vodovarstvenem območju ni potrebne presoje vplivov na okolje.

Ukrepati bi morala ministra za zdravje in okolje

Glede možnosti ustavitve projekta je ocenil, da so rešitve s tehničnega vidika mogoče, pri čemer bi bilo treba pregledati celoten kanalizacijski sistem od Broda in Celovške čez Črnuče do središča mesta, kjer so razbremenilniki za kanalizacijski sistem.

"Težava je v tem, da se o kanalizacijskem sistemu, kakršnega Voka obdeluje, ne more razpravljati na ravni pamfletov. Priti morajo inženirji, izračunati, pripraviti modele. Imeti moraš tudi merilna mesta ter z njimi sistem stalno dograjevati. Voka Snaga merilnih mest nima v zadostnem številu," je dejal in dodal, da bi morala v primeru ustavitve projekta ukrepati predvsem ministra za okolje in zdravje.

Po besedah okoljevarstvenika iz organizacije Alpe Adria Green in predstavnika civilne iniciative Za pitno vodo Ljubljane Tomaža Ogrina jih skupaj s somišljeniki, ki opozarjajo na spornosti projekta kanal C0, vodi ničelna toleranca do onesnaževanja pitne vode.

"Ta ničelna toleranca pomeni, da tega kanala ne sme biti, doslej ni nihče podpisal, da ne bo puščal, po standardih za kanalizacijo je dovoljeno puščanje oz. tako rekoč se temu ne morejo izogniti," je bil kritičen.

Kanal že zdaj pušča, odgovorni tega ne želijo komentirati

Komisiji je ob tem predložil tudi slikovni material, iz katerega je razvidno, da kanal že zdaj pušča. "Čeprav te fotografije poznajo, nihče od odgovornih oseb ne želi komentirati teh zadev," je dodal.

V luči tega je vnovič pozval k ustavitvi projekta. Kot je ocenil, bi morali mestni svetniki v Ljubljani to narediti že zdavnaj. "Po naših informacijah o tem projektu poleg mestnega sveta Ljubljane nista odločala niti občinska sveta Medvod in Vodic. To je privatizacija pravzaprav projekta (...), ta projekt so tako rekoč peljali v tajnosti in kršili Aarhuško konvencijo, po kateri bi morali ta projekt v javno razpravo dati za najmanj 30 dni," je dejal.

Okoljevarstvenika skrbi tudi podatek, da kanal C0 ni zgrajen po standardih za potrese, kar je po njegovem mnenju "še en močan razlog, da se takoj ustavi".

Preiskovalna komisija je po besedah njene predsednice Anje Bah Žibert do zdaj zaslišala že 35 prič, delo pa bodo nadaljevali jeseni.