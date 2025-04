Odločitev Mestne občine Ljubljana, da nekatera zasebna zemljišča ob trasi kanalizacijskega kanala C0 opredeli kot javno pot, je neustavna. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da bi morala občina pred takšno odločitvijo zemljišča odkupiti ali pa iti v postopek razlastitve. Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci napovedal, da bo odločitev sodišča spoštoval, hkrati pa je zatrdil, da so vsa do zdaj opravljena dela na kanalu C0 potekala zakonito. Janković je sicer odgovoril tudi na vprašanje o domnevnem lobiranju v korist svojega prijatelja, predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

Kdo je zmagal na ustavnem sodišču?

Sporne so poljske poti, ki vodijo do gradbišč na trasi kanalizacijskega kanala C0 in so v zasebni lasti. Mestni odlok o kategorizaciji občinskih cest so na ustavnem sodišču izpodbijali nekateri lastniki parcel, ki menijo, da bi lahko bila zaradi izgradnje kanala C0 ogrožena pitna voda. Ustavno sodišče je pritrdilo le delu lastnikov zemljišč.

Ne vidi nobenih težav

Janković je dejal, da se je postopek kategorizacije cest začel že leta 2005, nazadnje pa nadaljeval leta 2022. "Ne vidim nobenih problemov. Ne znam še povedati, kako se bomo odločili – zemljišča lahko vrnemo in ne bomo izvedli kategorizacije ali pa damo ponudbo za odkup zemljišč, ki jih še nismo kupili. Če ne bi bilo odgovora, bi lahko šli v razlastitev. Absolutno spoštujemo odločitev ustavnega sodišča."

Manjka mu le še sto metrov

Župan je poudaril, da se s podobnimi težavami kategorizacije soočajo številne občine po Sloveniji, ki imajo s tem visoke stroške. Janković še trdi, da odločitev nima nobene povezave s kanalom C0 in da ima občina za vsak meter zgrajene kanalizacije C0 pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zgrajenih je 12 kilometrov kanala, manjka še eno gradbeno dovoljenje za gradnjo stometrske trase. "Je pa dejstvo, da so, kot vedno, izkoristili zadevo in naredili zelo velik halo. To je njihova pravica, s tem nimam nobenih težav," je Janković dejal o nasprotnikih kanala C0.

Je lobiral za Dodika?

Janković je odgovarjal tudi na druga aktualna vprašanja in med drugim zanikal, da bi pri ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon ali kateri drugi osebi lobiral v korist svojega prijatelja, predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Tako je zanikal poročanje portala Istraga.ba, ki se sklicuje na diplomatske vire v Ljubljani, da naj bi ministrstvo nasprotovalo predlogu dela vladajoče koalicije o prepovedi vstopa Dodika v Slovenijo. Za to naj bi bil zaslužen prav Janković, ki naj bi se neposredno vključil v lobiranje proti takšni odločitvi.

Janković je sicer Dodikov prijatelj, podprl ga je tudi pred volitvami v BiH leta 2022, kot je razvidno v spodnjem videoposnetku:

Када имате пријатеља попут Зорана Јанковића онда знате да у политичке борбе улазите са најснажнијом могућом подршком!



Предсједник @MiloradDodik и градоначелник Љубљане Зоран Јанковић данас су разговарали о многим важним темама. pic.twitter.com/TYOs6MK7wn — СНСД (@SNSDDodik) September 4, 2022

Kaj pravi Tanja Fajon?

Tudi na ministrstvu so za Siol.net so zanikali omenjene navedbe. Na vprašanje, ali Slovenija razmišlja o prepovedi vstopa v državo Dodiku, kar sta nedavno napovedali zunanji ministrici Avstrije in Nemčije, so odgovorili: "Kot je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon že večkrat poudarila, nazadnje v ponedeljek na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve, Slovenija pozorno spremlja trenutne razmere v BiH in se bo po potrebi odzvala glede na razvoj dogodkov, pri čemer ne izključujemo nobene možnosti. Skrb vzbujajoče so odcepitvene aktivnosti in retorika političnega vodstva v Republiki Srbski in njenega predsednika Dodika."

Dodali so, da Slovenija poziva k čim bolj usklajenemu delovanju EU in držav članic ter mednarodne skupnosti. "V interesu Slovenije in EU je, da BiH napreduje na svoji evropski poti kot enotna, ozemeljsko celovita in demokratična država. Slovenija si bo še naprej prizadevala za usklajene odzive na ravni EU."