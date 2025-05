Pred komisijo DZ o kanalu C0 sta pričala mikrobiolog Gorazd Pretnar in za zaprtimi vrati generalna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Teja Božovič Holc. "Projekta C0 ne vidim samo kot vpliv na okolje, v njem vidim grožnjo za zdravje ljudi," je dejal Pretnar.

Pretnar, vodja oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper ter predsednik programskega sveta zunajparlamentarne stranke Zeleni Slovenije, je spomnil na primera Maximarket in rižanski vodovod. "Projekta C0 ne bi podprl," je povedal in zanj predlagal obvod z območja vodonosnika. "V Evropi imamo vgrajen previdnostni princip oziroma načelo, pri tem projektu pa ga nisem zaznal," je dejal.

"Z vodo se ni igrati. Tukaj ne bi smelo biti političnih igric, hazarda in zaslužkov. Za pridobljena evropska sredstva je boljše, da jih vrnemo, kot pa da tvegamo," je ocenil. Verjetno obstajajo kakšne boljše cevi, na primer takšne kot za nafto pod morjem, je razmišljal. Za konkreten primer pa vidi rešitev v instrumentu, ki ga imajo na voljo vsi ministri – to je javni razpis raziskovanega projekta.

Smiselna je presoja vplivov na okolje

Kot je pojasnil, lahko vsak minister, ki nima zadostnega strokovnega mnenja, razpiše ciljni raziskovalni projekt. V okviru takšnega projekta, ki je javno objavljen in za katerega lahko kandidirajo raziskovalci ali raziskovalna multidisciplinarna skupina, bi se lahko za kanal C0 naredila analiza in na primer presoja vplivov na okolje, je orisal.

Vdor fekalne vode v podtalje je po njegovem mnenju huda težava. Težko je doseči, da se pipe pravočasno zapre. Razsežnost je lahko zelo velika, saj se z njo v nasprotju z okužbami v Maximarketu okužijo tudi dojenčki, bolni in najbolj ranljivi. V fekalni vodi najdemo vse, "kar imamo zdravi ali bolni v prebavnem traktu". V kanalizaciji so tudi kemikalije od pomivanja in pranja, toksične snovi in hormonski motilci. "Za hormonske motilce pa je treba vedeti, da imajo ob nizkih koncentracijah, ki so komaj merljive ali nemerljive, že biološki učinek," je poudaril.

Vodonosnik ima po njegovih navedbah svojo hitrost premikanja, zelo primerno nizko temperaturo, ki ne omogoča neke strašne populacije bakterij. "Ko pa ga onesnažimo s fekalijami, lahko računamo, da se bo okrog kamnov nabral biofilm in nastal bo neki novi ekosistem," je ponazoril. Če se bo to zgodilo v primeru ljubljanskega vodonosnika, bo to treba reševati z več deset milijonov evrov vredno naložbo za vzpostavitev vodarne, v kateri bo potekala ultrafiltracija. A težava ni v celoti rešljiva, je opozoril.

Jara kača na sodiščih

Komisija je zaslišala tudi Tejo Božovič Holc in na njeno željo sejo za javnost zaprla. Postopek o tem, ali mora ljubljanska občina narediti presojo vplivov na okolje zaradi vgradnje kinete na delu trase kanalizacijskega kanala C0 ali ne, še poteka pred sodiščem. Na podlagi sodbe sodišča, da postopek vrne v ponovno odločanje, je namreč ministrstvo konec leta 2023 izdalo odločbo, da presoja vplivov ni potrebna, zoper to odločitev pa sta bila sprožena upravna spora.

To po njenih besedah pomeni, da bi se na zaslišanju pogovarjali o nepravnomočnih odločitvah, katere zakonitost presoja sodišče. Glede navedb, da preiskovalno sodišče komisiji DZ naj ne bi posredovalo podatka o tem, kdo je vodil postopek, pa je Božovič Holc povedala, da sodišče razpolaga z zapisnikom inšpektorata za javni sektor, v njem pa so navedene osebe, ki so vodile upravni postopek.

Komisija ugotavlja odgovornost funkcionarjev

Holc je opozorila, da je ministrstvo za okolje, podnebno in energijo ob reorganizaciji vlade v letu 2023 prevzelo del nalog ministrstva za okolje in prostor, za infrastrukturo ter za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po njenih besedah pa ni prevzelo vseh zaposlenih, ki so ta področja pokrivali na prejšnjih ministrstvih, torej tudi ne tistih, ki so vodili zadevo kanal C0 v službi za upravne zadeve.

Komisija DZ pod vodstvom Anje Bah Žibert (SDS) ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo kanala C0 in suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje. Ta bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo.