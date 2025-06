Ljubljanski stanovanjski sklad z gradbenim dovoljenjem za stanovanjsko sosesko na Povšetovi

Ko bo gradnja kompleksa stekla, bo imel Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v gradnji osemsto stanovanj, je na redni tedenski novinarski konferenci povedal Janković.

V soseski Novi Center je načrtovanih 360 neprofitnih najemnih stanovanj, kompleks bo imel podzemno garažo, na novo bosta na območju, kjer je zdaj zbirni center javnega podjetja Voka Snaga, urejena prometna in komunalna infrastruktura.

Ob tem je v delu pritličij ob Povšetovi ulici predviden nestanovanjski program, po vzoru iz tujine bo v območje umeščen tudi nov urbani zbirni center Voke Snage s spremljevalnimi dejavnostmi, je razvidno s spletne strani občinskega stanovanjskega sklada.

Leto izgradnje 2027

Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja bo treba pred začetkom del izbrati še izvajalca, na spletni strani sklada pa je kot leto izgradnje soseske predvideno 2027.

Občinski javni stanovanjski sklad sicer trenutno zagotavlja 4.665 mestnih stanovanj, trenutno se jih gradi 294. Na območju Zelene jame je v gradnji 87 stanovanj, v soseski Litijska - Pesarska 97 in v soseski Rakova jelša I 99. V soseski Črnuški bajer bo medtem mestni sklad pridobil 11 oskrbovanih stanovanj.

Sklad pripravlja tudi projekte soseske Rakova jelša III, v kateri bodo štirje bloki s skupno 53 stanovanji, večstanovanjske stavbe ob Resljevi cesti, kjer naj bi uredili skupno 33 stanovanj in eno bivalno skupnost, ter soseske na križišču Jurčkove ceste in Jesihovega štradona, kjer je predvidenih 44 stanovanj.

Investicija ljubljanskega občinskega stanovanjskega sklada je tudi novo zavetišče za brezdomce na Poljanski cesti, ki so ga začeli graditi pred dnevi. V njem bo lahko prenočilo do 64 oseb, vključeval pa bo še bivalne enote, v katerih bo lahko do 36 uporabnikov bivalo 24 ur na dan.