Dušan Vučko v pokoj, DVK išče novega direktorja z javnim natečajem

Državna volilna komisija (DVK) je v uradnem listu in na spletni strani DVK objavila javni natečaj za položaj direktorice oz. direktorja službe DVK. Prijave bo mogoče oddati do ponedeljka, 6. novembra. Dosedanji direktor Dušan Vučko se bo namreč upokojil.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za prijavo na javni natečaj, so slovensko državljanstvo, znanje uradnega jezika, visokošolska univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri, najmanj sedem let delovnih izkušenj, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika in strokovni izpit iz upravnega postopka.

Članice in člani DVK so sprejeli tudi sklep o imenovanju posebne natečajne komisije za izvedbo omenjenega javnega natečaja in spremembo pravil o postopku za izvedbo tega natečaja, so po seji sporočili z DVK.

12 let na položaju

Direktor službe DVK Dušan Vučko je septembra obvestil predsednika DVK Petra Goloba, da z 31. oktobrom 2023 odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, saj se želi po preteku trimesečnega odpovednega roka oz. z 31. januarjem 2024 upokojiti. Kot je ob tem med drugim zapisal, je avgusta od njegovega prvega imenovanja na položaj direktorja službe DVK minilo 12 let.

V tem obdobju je DVK skupaj s službo organizirala in izvedla štiri volitve v državni zbor, troje volitev predsednika republike v dveh krogih, dvoje volitev v Evropski parlament, troje volitev v državni svet, troje lokalne volitve in sedem referendumov oziroma skupaj 25 splošnih glasovanj volivk in volivcev. Poleg navedenega so bile izvedene še štiri nadomestne volitve člana državnega sveta, ponovne volitve člana državnega sveta in volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.

Kot je še zapisal Vučko, so bili v sodelovanju tudi z drugimi volilnimi organi in tajniki volilnih komisij vse volitve in referendumi izvedeni v skladu z zakonom, pošteno in transparentno, s čimer je bilo zagotovljeno spoštovanje temeljnih vrednot demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. To dejstvo so po njegovih besedah potrdile tudi mednarodne organizacije, ki so opazovale izvedbo volitev v Sloveniji, so še zapisali na DVK.