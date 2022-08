Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje najmanj deset njihovih podpisov. Stranke lahko svoje kandidate predlagajo s podpisi najmanj treh poslancev ali tri tisoč volivcev. Če se kandidat na volitve poda samo s podporo volivcev, pa potrebuje najmanj pet tisoč podpisov volilnih upravičencev.

Vlaganje kandidatur, ki jim mora kandidat predložiti tudi soglasje, bo mogoče do 28. septembra. DVK priporoča, da kandidati to storijo prej. "Prej kot bodo vložene kandidature, prej bodo preizkušene in prej bo znano, kdo se podaja v predsedniško tekmo," je v izjavi za medije danes dejal direktor DVK Dušan Vučko.

Po izteku roka za vlaganje kandidatur imajo kandidati še pet dni časa, torej do 3. oktobra, da soglasje h kandidaturi umaknejo.

DVK bo po opravljenem preizkusu zakonitosti vloženih kandidatur z žrebom določila vrstni red kandidatur in do 7. oktobra javno objavila seznam kandidatur.

Uradna volilna kampanja pred predsedniškimi volitvami bo stekla 22. septembra in bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih potekalo 18., 19. in 20. oktobra med 7. in 19. uro.

Volišče tudi na veleposlaništvu v Moskvi

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, morajo DVK 30 dni pred dnem glasovanja oziroma do 22. septembra sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu. Volišča bodo na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, za zdaj ostaja tudi volišče na veleposlaništvu v Moskvi.

DVK je danes še sprejela sklep, da se z namenom izogniti se morebitnim zapletom oz. poznemu pošiljanju volilnih gradiv v tujino vsem volivcem, ki bodo glasovali po pošti v tujini, pošlje uradna prazna glasovnica. Volilno gradivo bo Pošti Slovenije predano najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja.

Tudi oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji do 12. oktobra sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi. Ti lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo DVK.

Po pošti bodo lahko glasovali tudi volivci, ki jim bo odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom. Direktor DVK Vučko je ob tem danes še pojasnil, da bodo glede aktualne epidemiološke situacije ves čas v stiku z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, predvidoma prihodnji teden se bodo sestali tudi na usklajevalnem sestanku.

Najpozneje 19. oktobra pa bodo morali okrajnim volilnim komisijam sporočiti svojo željo tisti volivci, ki bi želeli glasovati na volišču v drugem okraju, ker bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča. Enako velja za tiste volivce, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču in bi želeli glasovati na svojem domu. Da želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo do tega dne sporočiti tudi tisti volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji.

DVK je danes z rokovnikom volilnih opravil določila tudi datum morebitnega drugega kroga predsedniških volitev, in sicer 13. november.

Prav tako so člani DVK danes med drugim sprejeli navodila volilnim komisijam in volilnim odborom na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini in službi DVK, navodila za delo volilnih odborov in sklep o določitvi oblike in vsebine glasovnice.