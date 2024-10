DVK sprejela akte za izvedbo referenduma o JEK2

Referendumska opravila se bodo tako začela prihajajoči ponedeljek, so sporočili iz DVK. Okrajne volilne komisije bodo morale do 21. oktobra določiti volišča za glasovanje na posvetovalnem referendumu in najpozneje do 29. oktobra zbrati tudi predloge političnih strank za imenovanje volilnih odborov.

Referendumska kampanja se bo začela 25. oktobra.

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatskih predstavništvih, kjer so vzpostavljena volišča, bodo morali vlogo za glasovanje iz tujine oddati najpozneje do 8. novembra.

To velja tudi za tiste volivce, ki stalno prebivajo v tujini in bodo želeli glasovati po pošti iz tujine, medtem ko jim za glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ni treba oddati vloge, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

Za razliko od državnih volitev, kjer volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini volilno gradivo za glasovanje prejmejo po pošti po uradni dolžnosti, to za glasovanje na referendumu ne velja, opozarjajo v DVK.

Za glasovanje po pošti v Sloveniji, do česar so upravičeni volivci v bolnišnici in socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo, volivci v priporu ali zaporu ter volivci z odločbo o invalidnosti, bo treba vlogo oddati najpozneje do 13. novembra.

Vlogo za glasovanje na domu bodo volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, lahko oddali do 20. novembra. Takrat se bo iztekel tudi rok za oddajo vloge za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia.

Predčasno glasovanje na posvetovalnem referendumu bo 19., 20. in 21. novembra, referendumska nedelja pa 24. novembra.

Poleg rokovnika referendumskih opravil je DVK danes med drugim sprejela tudi navodilo za delo volilnih komisij za izvedbo referenduma, navodilo za delo volilnih odborov, sklep o določitvi vsebine in oblike referendumske glasovnice, sklep o določitvi zaupnikov, besedilo javne objave odloka o razpisu posvetovalnega referenduma in sklep o višini akontacij volilnim komisijam, so še sporočili iz komisije.

Odlok o razpisu referenduma so poslanci ob široki podpori iz vrst koalicije in opozicije sprejeli v četrtek. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj s preostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"