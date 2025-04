Umrl je nekdanji dolgoletni tajnik in direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Marko Golobič, ki je več kot dve desetletji bdel nad volilnimi procesi v državi. Pogreb Golobiča bo v petek ob 16.30 na ljubljanskih Žalah.

Marko Golobič je slovenski javnosti najbolj poznan zaradi svoje vloge pri izvedbi vseh volilnih procesov v državi, ki jo je opravljal sprva v okviru republiške volilne komisije, nato pa DVK.

V enem od intervjujev za Delo je dejal, da so ga vedno zanimale volitve kot proces, "ne, kdo zmaga, ampak da so narejene korektno." Kot je zatrdil, se je držal standardov in nikoli mu ni nihče očital, da bi bile volitve pogoljufane.

"Mislim, da se je sčasoma vzpostavilo dovolj veliko zaupanje med volilnimi organi in političnimi strankami. Včasih, še najbolj v času volitev 1992, je bilo to strahotno polarizirano in je bilo veliko sumničenja, postopno pa se je zmanjšalo," je dejal ob odhodu s funkcije leta 2011.

Mesto tajnika republiške volilne komisije je Golobič zasedal od leta 1990. Še pred tem je leta 1989 sodeloval pri izvedbi volitev za člana predsedstva SFRJ iz Slovenije, isto leto je sodeloval tudi v skupščinski zakonodajno-pravni komisiji pod vodstvom Toneta Jerovška, ki je pripravljala nov volilni zakon.

Službo DVK je vodil do leta 2011, ko ga je na direktorski funkciji nasledil Dušan Vučko.