Predsedniške volitve: v ponedeljek se začne zares

Po aprilskih parlamentarnih volitvah bomo v supervolilnem letu to jesen na volišča odšli še dvakrat, na lokalne in predsedniške volitve. Prvi krog volitev za predsednika republike bo 23. oktobra, morebitni drugi krog volitev pa bo 13. novembra. Novoizvoljeni predsednik bo predvidoma prisegel 23. decembra. Foto: STA

Pestro politično dogajanje daje občutek, da smo že močno zakorakali v predvolilno obdobje, a uradno se bodo volilna opravila začela po tem, ko bo DVK na današnji seji sprejela rokovnik v zvezi z izvedbo predsedniških volitev.

22. avgust je torej dan, ko bodo vsi tisti, ki so napovedali kandidaturo za predsednika republike, to lahko tudi uradno vložili. Časa imajo do 28. septembra, zadnji datum za umik predsedniške kandidature pa je najpozneje 20. dan pred dnem glasovanja, torej 3. oktober.

Kandidati, ki se na volitve odpravljajo s podporo državljanov, morajo ob vložitvi kandidature izkazati pet tisoč zbranih podpisov volivk in volivcev.

Glasovanje v Moskvi za zdaj pod vprašajem

DVK je objavila seznam volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatih Republike Slovenije. V Ukrajini volišča za državljane Slovenije ne bo, izvedba glasovanja na veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi pa je še pod vprašajem. Kot so nam pojasnili na DVK, še čakajo predlog zunanjega ministrstva.

Navodila okrajnim volilnim komisijam in preostalim so po večini podobna kot v preteklih letih, a za zdaj brez navodil o zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Poleg tega za člane volilnih odborov niso predvideni covidni dodatki, so še pojasnili na DVK.

Posebni računi za volilne kampanje

DVK so kandidati za predsednika republike dolžni sporočiti organizatorja volilne kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. To morajo storiti najpozneje do 7. septembra.

Celotno gradivo 36. seje DVK si lahko ogledate tukaj.

Bo mesto predsednice republike prvič zasedla ženska?

Prva je že pred dobrim mesecem dni kandidaturo za predsednico republike napovedala Nataša Pirc Musar. Predsedniško kandidaturo so zatem napovedali še Marta Kos pa Anže Logar, Nina Krajnik in Vladimir Prebilič. Letos je kandidaturo napovedalo kar nekaj žensko. To se je dogajalo že v preteklosti. Na zadnjih predsedniških volitvah sta kandidirali Romana Tomc in Ljudmila Novak, za katero se ugiba, da se bo tudi letos podala v predsedniški boj. Doslej je na predsedniških volitvah med ženskimi kandidatkami največji uspeh dosegla Barbara Brezigar, ki se je v drugem krogu pomerila z Janezom Drnovškom. A na koncu so predsedniški stolček, vsaj doslej, vedno zasedli moški, torej Milan Kučan, Janez Drnovšek, Danilo Türk in aktualni predsednik Borut Pahor.

Bomo pa čez teden dni videli, kdo bo vložil kandidaturo in se tudi uradno podal v boj za predsedniški stolček.

