Za mesto predsednika DVK zgolj ena prijava

Prav tako je zgolj ena prijava prispela za podpredsedniško mesto DVK.

Za dva člana in dva namestnika članov izmed pravnih strokovnjakov je prispelo osem kandidatur. Vsi kandidati, ki kandidirajo za člana, namreč hkrati kandidirajo tudi za namestnika člana, je o prispelih prijavah pojasnila predsednica mandatno-volilne komisije DZ (MVK) Janja Sluga.

Za tri člane na predlog poslanskih skupin so prispele tri prijave, za namestnike članov po predlogih poslanskih skupin pa pet prijav. Eden izmed kandidatov, ki kandidira za člana, kandidira tudi za namestnika člana.

V navedene prijave sicer še niso vključene prijave, ki bi lahko bile na zadnji dan priporočeno oddane po pošti, je še navedla Janja Sluga.

Prijave bodo obravnavali sredi novembra

MVK bo prispele prijave oz. predloge obravnavala na novembrski seji, predvidoma 14. novembra, ter pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju predsednika in članov DVK ter njihovih namestnikov, ki ga bo nato posredovala v odločanje DZ.

Aktualni sestavi DVK se mandat izteče decembra.

DVK imenuje državni zbor, sestavljajo jo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika in njegovega namestnika imenujejo sodnika vrhovnega sodišča. Dva člana in dva namestnika imenujejo izmed pravnih strokovnjakov, tri člane in namestnike pa po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerno zastopanost političnih strank.