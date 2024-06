Danes znani uradni končni izidi evropskih volitev in referendumskega glasovanja

DVK bo danes potrjevala končni izid volitev evropskih poslancev iz Slovenije in glasovanj na posvetovalnih referendumih o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu in rabi konoplje. S tem bodo izidi tudi uradni, sledila bo njihova objava v uradnem listu.

Državna volilna komisija (DVK) bo na današnji seji ugotavljala, koliko glasov je na volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament dobila posamezna lista kandidatov, koliko poslanskih mest je pripadlo posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list so izvoljeni v Evropski parlament.

Po neuradnih končnih podatkih DVK je sicer ob 41,8-odstotni volilni udeležbi SDS prejela 30,59 odstotka glasov oz. štiri poslanske mandate, Svoboda 22,11 odstotka glasov oz. dva evropska poslanca, po en poslanski mandat pa so osvojile še Vesna (10,53 odstotka glasov), SD (7,76 odstotka) in NSi (7,68 odstotka). V Evropskem parlamentu bodo Slovenijo tako predstavljali Romana Tomc (SDS), Milan Zver (SDS), Branko Grims (SDS), Zala Tomašič (SDS), Irena Joveva (Svoboda), Marjan Šarec (Svoboda), Vladimir Prebilič (Vesna), Matjaž Nemec (SD) in Matej Tonin (NSi).

Volivci o vseh štirih referendumskih vprašanjih glasovali pritrdilno

DVK pa bo danes potrjevala tudi rezultate glasovanja na posvetovalnih referendumih. Volivci so se ob vseh štirih referendumskih vprašanjih večinsko izrekli za, kažejo neuradni končni izidi. Za ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je izreklo 54,89 odstotka volivcev, ki so oddali veljavno glasovnico, za uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v DZ 70,89 odstotka, za gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene 66,71 odstotka, za gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo pa se je izreklo 51,57 odstotka volivcev, ki so oddali veljavno glasovnico.

Po današnji seji DVK bodo torej izidi omenjenih glasovanj tudi uradni, sledila bo objava poročil o izidu posameznega glasovanja v uradnem listu. Skladno z zakonodajo mora nato izvolitev devetih evropskih poslancev iz Slovenije potrditi še DZ, odločitev z referendumskih glasovanj pa mora razglasiti predsednica DZ.