Kdo je znani youtuber, ki je bil izvoljen v Evropski parlament?

Slovenci smo izvolili svoje predstavnike v Evropski parlament, prav tako so to storili volivci po drugih državah članicah Evropske unije. Mnoga imena so dvignila veliko prahu, a vsekakor ne moremo mimo slavnega youtuberja, ki je bil izvoljen na Cipru. Preverili smo, kdo se skriva za imenom Fidias Panajiotuj ter kaj čaka novopečene evropske poslance in poslanke v naslednjih mesecih, ko bodo med drugim izvolili tudi novega predsednika/-co Evropske komisije.

Foto: Shutterstock

V novi sestavi Evropskega parlamenta, ki julija začenja svoj mandat, bo skupno 720 evropskih poslancev, kar je za 15 več, kot jih je bilo v prejšnjem mandatu. Daleč največ evropskih poslancev prihaja iz Nemčije, in sicer kar 96. Država pa se lahko pohvali tudi z največjo pluralnostjo, saj njenih 96 poslancev pripada kar 14 različnim političnim strankam.

Z 79 na 81 se je povečalo število evropskih poslancev, ki prihajajo iz Francije. Tudi Slovenija je letos dobila en poslanski sedež več, kot jih je imela v preteklem mandatu. A z devetimi poslanci Slovenija še vedno nima najmanj mandatov. Enako število ali manj mandatov imajo še Latvija, Estonija Ciper, Luksemburg in Malta. Zadnja jih ima le šest.

Za razliko od števil mandatov pa se niso toliko spremenila razmerja med največjimi evropskimi političnimi strankami. Tudi po volitvah so namreč največje tri politične skupine ostale Evropska ljudska stranka, S & D in liberalni Renew. A med posameznimi novoizvoljenimi poslanci vsekakor najdemo tudi nekatera izstopajoča imena.

Foto: Shutterstock

Odmevna izvolitev znanega youtuberja

Na Cipru so volivci poskrbeli za presenečenje nove dobe, saj so s kar petino glasovi v Evropski parlament izvolili lokalno zvezdo YouTuba Fidiasa Panajiotuja. To je presenetilo tako lokalno kot tudi evropsko javnost in politične analitike. Njegova priljubljenost na družabnih omrežjih in nekonvencionalen dostop sta prepričala volivce, med katerimi so ga podprle predvsem mlajše generacije.

Kdo pravzaprav je Fidias Panajiotu?

Fidias Panajiotu je lokalna zvezda YouTuba s Cipra, ki je poznan predvsem po svojih zabavnih in ustvarjalnih vsebinah na YouTubu, v katerih prikazuje najrazličnejše dogodivščine, izzive in družabne stike z ljudmi iz vsega sveta.

S svojo karizmo in edinstvenim pristopom je pridobil ogromno sledilcev, predvsem med mlajšo populacijo. Njegovi videi so pogosto polni humorja, vendar se dotikajo tudi resnejših tem. Podobno kot videovsebine je tudi njegova politična kampanja temeljila na močni prisotnosti na družbenih omrežjih. Namesto tradicionalnih političnih metod je uporabil digitalno platformo, prek katere je dosegel in aktiviral mlade volivce, ki so se z njim lahko poistovetili. Njegov uspeh na volitvah kaže na naraščajoči vpliv družbenih medijev v političnem svetu in na spremembe v načinu, kako se volivci povezujejo s kandidati.

A izvolitev Evropskih poslancev ne pomeni zaključka nekega procesa, pač pa šele njegov začetek. Zato izvolitev Fidiasa v Evropski parlament predstavlja zanimivo prelomnico, saj na političnem parketu prinaša svežo perspektivo in novo, do zdaj v političnih vodah manj poznano energijo. Njegova prisotnost v Evropskem parlamentu bo verjetno tudi v prihodnje pritegnila kar nekaj pozornosti, še posebej če bo še naprej uporabljal svoje platforme za komunikacijo s svojimi volivci in širšo javnostjo.

Kaj sledi po volitvah v Evropski parlament?

Volitve v Evropski parlament tako predstavljajo začetek novega, desetega mandata, ta pa prinaša še kar nekaj pomembnih korakov, ki bodo še kako vplivali na našo skupno prihodnost. Začenjajo se postopki, ki vključujejo oblikovanje političnih skupin, ustanovno plenarno zasedanje EP, izvolitev predsednika Evropske komisije in zaslišanja predlaganih novih komisarjev.

Oblikovanje političnih skupin in ustanovno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta

Pogajanja o sestavi političnih skupin potekajo vse od povolilnega obdobja pa do prvega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki bo 16. julija. Vsako politično skupino mora sestavljati najmanj 23 poslancev, izvoljenih v vsaj četrtini držav članic (tj. v vsaj sedmih državah članicah).

Foto: K. M.

S prvim plenarnim zasedanjem, ki bo potekalo do 19. julija, se bo uradno začel tudi nov mandat Evropskega parlamenta. Poslanci se bodo sestali na sedežu Parlamenta v Strasbourgu, kjer bodo izvolili predsednika, 14 podpredsednikov in pet kvestorjev. Glasovali bodo tudi o številu članov stalnih odborov in pododborov Parlamenta, s čimer se bo začelo novo zakonodajno obdobje.

Kdo bo novi predsednik Evropske komisije?

Novoizvoljeni poslanci Evropskega parlamenta naj bi na prvem plenarnem zasedanju po počitnicah, ki bo letos predvidoma med 16. in 19. septembrom, izvolili novega predsednika Evropske komisije. Kdo to bo, bomo še videli, a postopek je znan.

Evropski svet predlaga kandidata, nato pa ta Parlamentu predstavi svoje politične smernice. Sledi razprava, nato glasovanje. Za izvolitev predlaganega kandidata je potrebna večina vseh poslancev. Kandidata mora tako na tajnem glasovanju podpreti vsaj 361 poslancev od skupno 720. Če kandidat ne dobi potrebne večine, predsednik Evropski svet pozove, naj v enem mesecu predlaga novega kandidata za izvolitev, pri čemer sam postopek ostaja nespremenjen.

Katero komisarsko mesto bo pripadlo Sloveniji?

Svet skupaj z novoizvoljenim predsednikom Komisije nato imenuje kandidate za komisarje. Vsakemu kandidatu dodeli odgovornost za določeno politično področje. Kandidati se predstavijo na pristojnih odborih Evropskega parlamenta, kjer odgovarjajo tudi na vprašanja poslancev. Predstavitve je prenašana v živo.

Foto: Shutterstock

Začne se z uvodnim govorom, ki traja največ 15 minut, nato sledi odgovarjanje na vprašanja. Prvi sklop vprašanj, ki so še pred zaslišanjem objavljena na spletni strani, se nanaša na splošno usposobljenost, zavezanost evropskim načelom in osebno neodvisnost, upravljanje resorja ter načrtovano sodelovanje s Parlamentom. Pristojni odbor oziroma odbori morajo oceno kandidata za komisarja podati v 24 urah po predstavitvi, prav tako politične skupine.

Predsednik Komisije upošteva rezultate predstavitev in posvetovanj s političnimi skupinami Evropskega parlamenta. Na plenarnem zasedanju nato predstavi svojo ekipo in politične prednostne naloge. Poslanci po razpravi z večino oddanih glasov odločijo, ali bodo novemu kolegiju komisarjev podelili petletni mandat.

Celotni postopek imenovanja novih komisarjev bo letos potekal predvidoma med oktobrom in novembrom 2024. Več o tem si lahko preberete tukaj.