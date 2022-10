DVK zapustila še tretja zaposlena

Službo Državne volilne komisije (DVK) je letos zapustila že tretja sodelavka. Silva Bratanič, nekdanja svetovalka direktorja Dušana Vučka, s 1. oktobrom namreč ni več zaposlena na DVK. To je za sedemčlanski kolektiv, ki je sredi postopkov volilne kampanje za predsedniške volitve, do konca leta pa ga čakajo še lokalne volitve, izvedba treh referendumov in volitve v državni svet, skrb vzbujajoče.

Na vprašanje, kako bo odhod sodelavke Silve Bratanič vplival na delo službe do konca leta, so nam iz DVK odgovorili, da so delo Brataničeve razporedili med zaposlene na način, da delovni proces teče nemoteno. Na vprašanje, ali so se z Brataničevo razšli sporazumno, niso odgovorili, Brataničeva pa naših vprašanj ni želela komentirati.

Spomnimo, da je maja letos Vučko krivdno odpustil svojo pomočnico za organizacijo in izvedbo volitev Nino Mujagić, ki je po 35 letih dela na DVK ostala brez službe. Že aprila je DVK zapustila sodelavka, ki naj bi Vučka sprva obtoževala spolnega nadlegovanja, nato pa njegovo neprimerno vedenje zanikala. Zatrdila je celo obratno, da je bil Vučko korekten vodja, s katerim ni imela slabih izkušenj in da je delo zamenjala, ker si je želela napredovati.