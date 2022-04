Je spolno nadlegovanje razlog za predvolilno zmedo na DVK?

Ena izmed nekdanjih zaposlenih na Državni volilni komisiji (DVK) naj bi po navedbah spletnega medija Nova24tv.si njenega direktorja Dušana Vučka obtoževala spolnega nadlegovanja. O tem naj bi jutri govorili tudi na seji DVK. Pomočnica direktorja za organizacijo in izvedbo volitev Nina Mujagić pa je na bolniškem dopustu. Vse to naj bi dodatno botrovalo zamudam s pošiljanjem glasovnic v tujino in zmedi v tej inštituciji tik pred volitvami. Ali obtožbe o spolnem nadlegovanju držijo, predstavnica za odnose z javnostmi Tina Hrastnik v tem trenutku ne more komentirati, je pa potrdila bolniško odsotnost Mujagićeve.